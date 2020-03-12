Карталинца изолировали из-за подозрения на коронавирус

Врачи проверили навыки на реальном пациенте.

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Тренировка приема пациента с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией прошла в городе Карталы Челябинской области. Оказалось, что основой для тренировки стало реальное обращение жителя города, который недавно прибыл из Южной Кореи.

«Данный пациент прибыл еще 17 февраля в Москву, после чего отправился в Сочи, где провел две недели, то есть весь инкубационный период. Никаких дополнительных мер не было нужно. Главный врач медицинского учреждения решил проверить, как персонал справится с тренировкой», — сообщили сайту в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

К слову, у прибывшего мужчины диагностировали ОРВИ, анализы на коронавирус показали отрицательный результат.