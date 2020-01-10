45 новых ФАПов появится в Челябинской области к концу года

Губернатор Алексей Текслер проверил построенные пункты.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 10 января, посетил два новых фельдшерско-акушерских пункта в Сосновском районе. Первый расположен на станции Смолино, второй — в Полетаево-2. Оба они были открыты совсем недавно, теперь жителям населённых пунктов не придется никуда ехать, чтобы получить первичную медицинскую помощь.

«Основная наша задача — доступность первичной медицины. Важно, что 70% населения сначала обращается в первичное звено. Основной фокус внимания направлен на сельскую местность, это ФАПы. За 2019-2020 годы будет построено 45 ФАПов. В Смолино был один медкабинет, комната приема больных, там не было необходимого оборудования. В Полетаево-2 прием вообще не велся, стоял старый ФАП. Для нас первичная задача, чтобы медицина пришла в эти населённые пункты», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что помимо стационарных, в области появится 15 передвижных ФАПов, которые смогут охватить сразу несколько деревень и сёл.

Помимо ФАПов, Алексей Текслер внепланово посетил школу на станции Смолино. Губернатор остался доволен обстановкой внутри учреждения. Единственным замечанием главы региона стало разбитое школьное крыльцо. Проконтролировать, чтобы в школе обновили входную группу, предстоит главе Сосновского района Евгению Ваганову.