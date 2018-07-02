/ Южноуральцы представили максимум важных проектов на форуме «УТРО»

Участники из Челябинской области получили миллион на реализацию идей.

Вторая смена форума «УТРО» завершилась на Урале. Как всегда, молодежь представляла и защищала свои проекты, которые должны решить актуальные проблемы в волонтерской сфере, в области взаимодействия с общественными организациями, молодежных СМИ, ЗОЖ и адаптации детей-инвалидов. Всего на реализацию проектов было заложено 4 миллиона, и четверть досталась Челябинской области — это самое большое количество одобренных грантов.

Я очень хочу, чтобы каждая мечта у вас реализовалась, потому что наша страна, Россия, — это страна возможностей, где каждый найдет себе друга, найдет себе дело, найдет силы. Каждый из вас нужен своему городу, каждый из вас нужен своему региону, каждый из вас нужен нам. Мы на вас очень рассчитываем! — обратилась к победителям заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова.

Напомним, форум «УТРО» в этом году принимает Курганская область. Первая смена уже завершилась и была посвящена политике, международному сотрудничеству, культуре и экологии, а также медиапространству. Вторая объединила представителей рабочей молодежи, бизнеса, науки и образования, добровольчества.