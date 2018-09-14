Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.64 -0.93 79.77 -0.88
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Челябинске подвели итоги Всероссийского медиафорума

В Челябинске подвели итоги Всероссийского медиафорума

Три дня участники обсуждали новые направления в развитии СМИ.
сегодня в 11:52
  |  Общество

Накануне в Челябинске завершился медиафорум. Профессиональное сообщество высоко оценило значимость мероприятия, журналисты и редакторы получили возможность обсудить актуальные проблемы и заимствовать опыт коллег. Особое внимание уделили печатным изданиям.

Удивительно, когда люди привозят интересных и необычных спикеров со смелыми идеями. Это вызывает дискуссию. Маститые журналисты не хотят соглашаться с тем, что наступают новые медиа с новыми форматами. Все немного в шоке от происходящего, пытаются защититься, пытаются сказать, то все должно быть по-прежнему. Но так не будет. При этом многие газеты живут великолепно, они сами об этом говорят. В небольших городах, где не так развит интернет и нет своих телеканалов, востребованы газеты. — рассказала советник генерального директора «Областного телевидения» и председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук.

Также в «Малахите» назвали победителей Всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Впечатлениями от результатов мониторинга печатных изданий пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Члены жюри смотрят, насколько эффективно работают газеты в режиме онлайн, насколько она развивается, внедряет новые форматы и верстку, на сколько актуальный контент. У меня свой блок, я оцениваю эффективность работы в сети. Кому-то название «10 лучших газет» может показаться утилитарным, сегодня это не только печатные издания, но и издания, которые эффективно работают во всех медийных средах. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

В рамках медиафорума представители СМИ обсудили переход ТВ на цифровое вещание, поговорили о конкуренции, рассмотрели востребованность социальных сетей, актуальность печатных изданий, а также принцип работы современных информационных сайтов.

Напомним, ранее в рамках медиафорума состоялась встреча губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. Давние знакомые в неформальной беседе «перетерли косточки» и договорились об интервью в будущем.

Общество
Общественники и фонды расскажут о поддержке «проблемных» детей на форуме в Челябинске
04.09.2018
Общественники и фонды расскажут о поддержке «проблемных» детей на форуме в Челябинске
Общество
Защиту медицинских приборов от хакеров представили на IT-форуме
23.08.2018
Защиту медицинских приборов от хакеров представили на IT-форуме
Общество
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
14.08.2018
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
Общество
Южноуральцы представили максимум важных проектов на форуме «УТРО»
02.07.2018
Южноуральцы представили максимум важных проектов на форуме «УТРО»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Суд пересмотрел приговор бывшему директору «Гринфлайта»
сегодня в 13:58
Суд пересмотрел приговор бывшему директору «Гринфлайта»
Происшествия
Госавтоинспекторы разбудили жителей горящего дома в Варне. Видео
  
сегодня в 13:40
Госавтоинспекторы разбудили жителей горящего дома в Варне. Видео
Культура
Мюзикл по роману Виктора Пелевина готовит к премьере Камерный театр
сегодня в 13:29
Мюзикл по роману Виктора Пелевина готовит к премьере Камерный театр
Общество
В Челябинске открыли памятник системе «Град»
  
сегодня в 12:05
В Челябинске открыли памятник системе «Град»
Общество
В Челябинске подвели итоги Всероссийского медиафорума
сегодня в 11:52
В Челябинске подвели итоги Всероссийского медиафорума
Хоккей
Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»
сегодня в 11:31
Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»
Происшествия
«Говорил, что скоро умрет». Труп мужчины нашла грибница в чебаркульском лесу
сегодня в 11:14
«Говорил, что скоро умрет». Труп мужчины нашла грибница в чебаркульском лесу
Общество
Правоохранители готовятся к выяснению деталей убийства после задержания опасного преступника в Челябинске
сегодня в 08:51
Правоохранители готовятся к выяснению деталей убийства после задержания опасного преступника в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6