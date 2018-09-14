/ В Челябинске подвели итоги Всероссийского медиафорума

Три дня участники обсуждали новые направления в развитии СМИ.

Накануне в Челябинске завершился медиафорум. Профессиональное сообщество высоко оценило значимость мероприятия, журналисты и редакторы получили возможность обсудить актуальные проблемы и заимствовать опыт коллег. Особое внимание уделили печатным изданиям.

Удивительно, когда люди привозят интересных и необычных спикеров со смелыми идеями. Это вызывает дискуссию. Маститые журналисты не хотят соглашаться с тем, что наступают новые медиа с новыми форматами. Все немного в шоке от происходящего, пытаются защититься, пытаются сказать, то все должно быть по-прежнему. Но так не будет. При этом многие газеты живут великолепно, они сами об этом говорят. В небольших городах, где не так развит интернет и нет своих телеканалов, востребованы газеты. — рассказала советник генерального директора «Областного телевидения» и председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук.

Также в «Малахите» назвали победителей Всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Впечатлениями от результатов мониторинга печатных изданий пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Члены жюри смотрят, насколько эффективно работают газеты в режиме онлайн, насколько она развивается, внедряет новые форматы и верстку, на сколько актуальный контент. У меня свой блок, я оцениваю эффективность работы в сети. Кому-то название «10 лучших газет» может показаться утилитарным, сегодня это не только печатные издания, но и издания, которые эффективно работают во всех медийных средах. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

В рамках медиафорума представители СМИ обсудили переход ТВ на цифровое вещание, поговорили о конкуренции, рассмотрели востребованность социальных сетей, актуальность печатных изданий, а также принцип работы современных информационных сайтов.

Напомним, ранее в рамках медиафорума состоялась встреча губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. Давние знакомые в неформальной беседе «перетерли косточки» и договорились об интервью в будущем.