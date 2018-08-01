/ Цифровое развитие регионов обсудят на Южном Урале

Область в восьмой раз принимает форум «Информационное общество».

Южный Урал продолжает отстаивать звание самого заинтересованного в современных технологиях региона. В областном центре в восьмой раз состоится Всероссийский форум «Информационное общество 2018». Внимание на этот раз уделят информационной безопасности детей, технологии «умного города», импортозамещению, цифровым решениям в области экологии, образования, культуры и транспорта. Но важнее других будет тема цифрового развития регионов.

На пути к цифровой экономике нам необходимо консолидировать усилия и ресурсы государства и бизнеса. Форум «Информационное общество» собирает на своей площадке широкий круг экспертов в различных отраслях экономики, это позволит совместно определить вектор цифрового развития субъектов России. Кроме этого, Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский ставит перед нами цель содействовать формированию в Челябинской области центров компетенций в области информационных технологий. Это важно для привлечения инвестиций, обеспечения продвижения региональных компаний на российский и мировой рынки. — сообщил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

Форум «Информационное общество» пройдет с 23 по 24 августа в отеле Radisson Blu. Участников ждут 10 панельных дискуссий.