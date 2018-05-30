/ Первый финансовый форум начался на Южном Урале

Челябинцы могут получить бесплатную консультацию экспертов.

Сегодня, 30 мая, в южноуральской столице начался Первый Южно-Уральский финансовый форум. Мероприятие проходит в Центре Международной Торговли Челябинск. Гости примут участие в конференциях на тему «Стартап — молодежь в экономике», «Формирование экономической, финансовой и предпринимательской культуры населения», «Финансовые плюсы зрелого возраста», «Государственные закупки: нерешенные проблемы, новые вызовы», «Цифровая экономика: последствия для общества».

Жители города Челябинска получат возможность лично задать интересующие их вопросы и принять участие в обсуждении актуальных тем. Партнером Форума выступит инвестиционная компания «Фридом Финанс», специализирующаяся на американском фондовом рынке. — сообщили организаторы.

31 мая 13:45—15:45 консультации проведут представители Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, а по всем финансовым вопросам жителей проконсультируют специалисты Финансового университета при Правительстве Р Ф. Посетит мероприятие бесплатно могут все желающие по адресу проспект Ленина, 35, Центр Международной Торговли Челябинск. Подробности по телефонам (351)

239−46−36; (351) 239−46−37, а также на сайте мероприятия http://forum174.ru.