/ Автомобилисты Челябинска начали новую рабочую неделю с пробок и аварий

Заторы образовались на выезде с северо-запада в центр.

Сегодня, 15 января, автомобилисты Челябинска встали в утренних пробках. Движение в городе парализовано многочисленными авариями. ДТП зафиксированы на крупных перекрестках и оживленных автодорогах. Основная часть столкновений приходится на выезды с северо-запада, «встали» проспект Победы, Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Труда.



Затруднения отмечаются на улице Труда от Северо-Крымской до Энгельса, на кольце по проспекту Победы, на улице Косарева от улицы Куйбышева до улицы Островского. — сообщили сайту «Первый областной» в сервисе «Яндекс. Пробки».



Отметим, что к началу 10 утра ситуация на дорогах нормализовалась. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожные условия в 4 балла.





