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Автомобилисты Челябинска начали новую рабочую неделю с пробок и аварий

Заторы образовались на выезде с северо-запада в центр.
сегодня в 09:34
  |  Общество

Сегодня, 15 января, автомобилисты Челябинска встали в утренних пробках. Движение в городе парализовано многочисленными авариями. ДТП зафиксированы на крупных перекрестках и оживленных автодорогах. Основная часть столкновений приходится на выезды с северо-запада, «встали» проспект Победы, Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Труда.

Затруднения отмечаются на улице Труда от Северо-Крымской до Энгельса, на кольце по проспекту Победы, на улице Косарева от улицы Куйбышева до улицы Островского. — сообщили сайту «Первый областной» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Отметим, что к началу 10 утра ситуация на дорогах нормализовалась. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожные условия в 4 балла.


Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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