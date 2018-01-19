/ Выбрасывающий искры из-под колес ВАЗ из Челябинска попал на видео

Автомобилист прокатился по асфальту на голых дисках.

Свидетелями необычного способа езды по городу стали челябинские автомобилисты. На дороге им попалась отечественная легковушка, выбрасывающая из-под колес искры. Такой эффект возник, потому что ВАЗ ехал на «голых» колесах, диски царапали асфальт. На багажнике у автомобиля висел знак аварийной остановки.

А это суровый Челябинск! Только в Челябинске такие суровые мужики, которые могут ездить на одних дисках. Сварочные работы. — прокомментировал ситуацию другой автомобилист.

Он снял происходящее на видео.

