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/ В последний рабочий день года челябинцы «встали» в 8-балльных пробках

В последний рабочий день года челябинцы «встали» в 8-балльных пробках

Серьезные заторы образовались сразу после обеда.
сегодня в 16:24
  |  Общество

Неожиданно ранние пробки омрачили челябинцам последний рабочий день уходящего года. Уже в 4 вечера на дорогах образовались заторы до 8 баллов. Основные проблемы, как всегда, в центре города, «северке» и автодороге «Меридиан». К тому же на дорогах 17 ДТП, которые активно мешают движению.

Самый крупный затор на автодороге «Меридиан». Здесь автомобили движутся со скоростью 3 километра в час. Рядом, на проспекте Ленина, скорость потока выше, доходит до 7 километров. Основными проблемными участками опять являются Свердловский проспект, улицы Энгельса, Труда и Молодогвардейцев, проспект Победы. — сообщает «Яндекс. Пробки».

Отметим, что в такси уже увеличили тариф из-за высокого спроса и сложной ситуации на дорогах.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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