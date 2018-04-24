/ Миасс и Златоуст утонули в сугробах

Регион ждет повторения снегопада 2014 года.

На последней неделе апреля в Горнозаводскую зону Челябинской области вернулась зима. Проснувшись 24 числа, жители Златоуста и Миасса обнаружили, что город накрыло снегом. По словам очевидцев, сугробы очень высокие и таять не собираются, несмотря на плюсовую температуру.

Четыре года назад апрель уже преподнес такой же сюрприз южноуральцам. После непродолжительного потепления регион засыпало снегом, поднялась настоящая метель.

Один день снег, другой солнечно, третий — дожди! Все времена года в одном флаконе, где такое увидишь? Только в Миассе! Неплохой слоган для привлечения туристов, согласитесь? — жалуются на погоду местные жители.



Напомним, 25 апреля 2014 года на Южный Урал обрушился снегопад. Было объявлено штормовое предупреждение. В нескольких районах метель оборвала провода, оставив жителей региона без света. Возникли проблемы с движением транспорта. Уже через неделю от снегопада не осталось и следа, потеплело — в Челябинской области наступила настоящая весна.