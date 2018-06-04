/ «Вышла мама-уточка поучить утят». Челябинцы сфотографировали законопослушных птиц

Утята под руководством мамы переходят дорогу по «зебре».

В городском сообществе Челябинска набирает популярность снимок добропорядочного семейства уток. Птицы под руководством своей матери переходят проезжую часть, соблюдая правила дорожного движения. Местом действия стал жилой комплекс «Тополиная аллея».

Отвлекитесь от всех дел и посмотрите, как утки переходят через дорогу (по правилам) в Челябинске. Место действия — северо-запад. — подписан снимок в сообществе «Типичный Челябинск».

Напомним, ранее в объектив попал другой не примелькавшийся для городских жителей представитель фауны. Челябинец снял на видео кабана, подгоняемого собакой. Животное неожиданно появилось на Старотроицком тракте.