/ Глухарь приземлился на площадку с детьми в Усть-Катаве. Видео

Раненой птице понадобилась помощь ветеринаров.

Раненый глухарь приземлился на площадку с детьми в Усть-Катаве. Это произошло на территории спортивного комплекса города. Птица напугала детей и мешала им заниматься. Пришлось вызвать спасателей.

Прибыв в спорткомплекс, они растянули сетку и поймали птицу. Логичным решением стало выпустить глухаря на волю. Но на деле все оказалось не так просто. У птицы было перебито крыло, и понадобилась помощь ветеринарного врача. Сейчас птица находится под присмотром профессионалов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

После оказания медицинской помощи глухарь будет выпущен на волю. По словам спасателей, это не единичный случай, когда птицы беспокоят жителей Усть-Катава. Местные жители вспоминают более курьезный случай, когда глухарь, не ориентируясь в пространстве, пробил окно, влетел в квартиру и упал на спавшую в это время хозяйку. Тогда птице также понадобилась помощь ветеринаров, после чего она была выпущена на волю. Хозяйка не пострадала.