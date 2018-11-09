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/ Раненый лебедь на озере Увильды привлек внимание местных жителей и зоозащитников

Раненый лебедь на озере Увильды привлек внимание местных жителей и зоозащитников

Сейчас решается вопрос о поимке птицы.
сегодня в 15:35
  |  Общество

На озере Увильды Челябинской области охотники убили и ранили семейство лебедей. Как рассказала сайту «Первый областной» наша читательница, об инциденте она узнала от квартиросъемщиков, приезжающих на отдых.

Сегодня нам позвонили и сказали, что этот раненый лебедь остался. Уже подключили спасателей Кыштыма, но экологи из Челябинска отказали, ссылаясь на то, что для лебедей нет мест. Мы дозвонились до Карена Даллакяна, он сказал, что без него было решено, что у него нет мест. Мы собираемся разобраться в этой истории. Сейчас как раз температура минусовая, а на Увильдах еще холоднее, и там, где они делают гнезда, уже стоит лед. Он поплыл туда, где вода еще не замерзла, но там обитают лисы, то есть с ним может случиться опасность. — рассказала сайту «Первый областной» читательница Марина.

Зоозащитник Карен Даллакян подтвердил, что он в курсе сложившейся ситуации вокруг дикой птицы, однако информация о том, что в центре реабилитации нет мест, не соответствует действительности. Но сейчас нужно разрешение от Министерства экологии на изъятие птицы.

Для травмированного лебедя место есть, наши условия позволяют, тем более сейчас не стоит вопрос о наличии водоема, уже минусовые температуры и птицы живут в теплых сараях. Место есть, и мы готовы принять лебедя. При условии, что будет разрешение на изъятие птицы из среды обитания. Это разрешение выдает Министерство экологии области, а именно отдел по надзору за краснокнижными животными. Далее на место выезжает инспектор, он определяет, что птица травмирована, и уже выдает разрешение. Птица изымается, а мы составляем акт о том, в каком он состоянии, что с ним, и что надо дальше делать. — рассказал сайту «Первый областной» зоозащитник Карен Даллакян.

Сейчас о подстреленной птице узнали многие жители села Увильды. Они стали приходить к раненому лебедю и периодически подкармливать птицу, однако делать это категорически запрещено, поскольку подкорм создает ощущение наличие еды. Кроме того, были предприняты попытки обратиться в МЧС, но поскольку озеро является природоохранным объектом, на него запрещен спуск моторных лодок, а на лодке с веслом добраться до птицы не представляется возможным.

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