/ Разбившуюся о машину сову спасли искусственным дыханием

Реанимационные действия привели птицу в чувство.

Под Карталами автомобилистка спасла сову, разбившуюся о машину. Девушка объяснила, что птица налетела на авто, а потом упала на дорогу. Автомобилистка и ее мама подумали, что совенок погиб, но решили все же провести реанимационные мероприятия: сделать искусственное дыхание. В итоге птица начала шевелить лапками. Ее поместили в машину и повезли в город.

Совенка поместили в коробку, сейчас ищу добрые и опытные руки, куда его пристроить, когда приедем в Магнитогорск. У птицы сломано крыло и поврежден глаз. Пока она ходит по сиденью в машине. — рассказала сайту «Первый областной» Анастасия Пугачева.

Если вы подобрали сову, нужно обращаться в министерство экологии ((351) 264−66−80), где подскажут, как связаться с территориальным отделом РГЭН, или позвонить в орнитологическое общество (8−950−749−44−09).