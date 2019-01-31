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/ «На первый, второй рассчитайся!»: население Челябинской области пересчитали

«На первый, второй рассчитайся!»: население Челябинской области пересчитали

Число южноуральцев снизилось по сравнению с прошлым годом.
сегодня в 11:09
  |  Общество

Челябинскстат опубликовал предварительные данные оценки численности постоянного населения Челябинской области на 1 января 2019 года. Так, сейчас на Южном Урале проживает порядка 3 475 823 человек.

2 876 364 из них проживают в городах, а 599 459 — являются жителями сельской местности. Впрочем, по сравнению с данными за прошлый год, население деревень стало меньше на 2,5 тысячи человек. Городских же жителей убавилось на 6,1 тысячу человек.

Отметим, по данным Челябинскстата, число южноуральцев снизилось на 8,6 тысяч за 2018 год.

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