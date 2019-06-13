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/ 6-летнего ребенка спасли на аттракционе на пляже в Челябинске

6-летнего ребенка спасли на аттракционе на пляже в Челябинске

За сутки зарегистрированы 2 ЧП на водоемах города.
сегодня в 13:58
  |  Общество

Предотвратить трагедию удалось на водоеме в Челябинске 12 июня. Матросы-спасатели, дежурящие на пляже «Солнечной берег» в Ленинском районе, оказали помощь ребенку. 6-летнего мальчика спасли из бассейна-аттракциона «Горки». Ребенку не потребовалась медицинская помощь, история завершилась благополучно.

Однако через несколько часов в Ленинском районе на непредназначенном для купания месте обнаружили тело мужчины.

Водоем на территории СНТ – водолазами МКУ «ЧГСС» проведен поиск и извлечение тела мужчины — 51 год. Передан сотрудникам полиции. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДДС города.

Напомним, что в тот же день на реке Аша не удалось спасти 5-летнего ребенка. Он гулял на берегу водоема с другом, случайно оказался в воде — и сильным течением мальчика унесло далеко от суши. Спасатели обнаружили его тело вечером. По данному факту следователями организована проверка.

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