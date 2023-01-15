Устаревшие мобильные приложения Сбербанка перестанут работать с 16 января

Некоторые клиенты банка получили соответствующие СМС-сообщения

Сбербанк предупредил своих клиентов о прекращении работы устаревших приложений с 16 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка, отключены будут только приложения с самыми устаревшими версиями. Об этом клиентов уведомили посредством СМС-сообщений.

«Смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом»,— цитирует ТАСС пресс-службу Сбербанка.

При этом в кредитной организации уточнили, что приложение будет отключено у небольшого количества клиентов.

Владельцам устройств на плафторме Android советуют обновить приложение или на сайте банка, или в российском магазине приложений RuStore. Владельцам устройств iOS придется обратиться в отделение банка. При этом все клиенты могут пользоваться веб-версией «Сбербанка онлайн».

Напомним, весной прошлого года из-за санкций из магазинов приложений пропало приложение Сбербанка, а также ряда других кредитных организаций.