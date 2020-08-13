Челябинцев, которые устанавливали окна в Тюмени, ищет прокуратура

Южноуральцы работали в компании, которая задолжала сотрудникам более 3 000 000 рублей.

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Прокуратура Тюмени ищет челябинцев, работавших в производственной фирме «Барс». Компания, которая согласно данным из интернета занималась установкой окон, задолжала своим сотрудникам более 3 000 000 рублей.



Организация, по данным ведомства, была признана банкротом в мае 2016 года. На неё трудилось более 200 человек из разных регионов России. В их числе и Челябинская область, подчеркнули представители прокуратуры.

«Установлено, что в фирме трудились лица, проживающие как в Тюменской области, так и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской, Новосибирской областях, Республике Башкортостан. Прокуратура устанавливает лиц, которым не была выплачена зарплата в ООО «Производственная фирма „Барс“»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Тюмени.

Челябинцев, которые работали в ПФ "Барс"просят обратиться работникам к конкурсному управляющему Александру Копытову или его помощнику Юлии Стаховой Юлии. Сделать это можно по телефонам: 8-912-925-70-35, 8-904-494-61-56, электронной почте alekskptv@mail. ru. Кроме того, можно позвонить в прокуратуру Центрального округа г. Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-99 ежедневно с 10 до 12 часов.