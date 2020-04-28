Усть-катавский завод завершит сертификацию собственных лифтов в начале мая

Два образца находятся на стадии монтажа.

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Усть-катавский вагоностроительный завод до 10 мая завершит сертификацию собственных лифтов. Уже сейчас в стадии монтажа находится 2 образца. После сертификации 50 единиц будут поставлены на российский рынок, сообщает телеграм-канал «Бизнес-зал 74».



«К 2025 году завод планирует производить до 5 000 лифтов в год. В будущем предприятие намерено продавать их в разной комплектации, от простой до люксовой во все регионы России»,— пишет «Бизнес-зал 74».

Отметим, что на счету УКВЗ есть ещё одна разработка — скоростной железнодорожный вагон-платформа. Его предприятие планирует отправить на испытание осенью этого года. Разработка сможет развивать скорость 120 — 140 километров в час. Изготовить её планируют в начале мая.