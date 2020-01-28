Обновленные парк, ДК и площадь появятся в Усть-Катаве

Проект благоустройства профинансировал агрокомплекс «Горный».

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В Усть-Катаве разработали проект благоустройства для участия в федеральном конкурсе. Его профинансировал агрокомплекс «Горный». Если он одержит победу, город получит миллионные субсидии из бюджета на ремонт и обновление парка и центральной площади.

В рамках проекта планируют отреставрировать историческое ограждение парка, отремонтировать фонтан, фасады Дворца культуры и здания городской администрации, а также установить фонари. В парке установят навесы с качелями и скамьями, сухой фонтан, многоуровневые клумбы, высадят деревья.

«В концепции отражена уникальность природы Усть-Катава и его достопримечательностей. Дорожки и тропы — это линии рек и гор, крутые склоны горы Шихан отражены в формате скалодрома. Композиционным центром стал фонтан, который олицетворяет сам город», — рассказали разработчики проекта.

В числе восьми территорий Усть-Катав примет участие в федеральном этапе конкурса, призовой фонд которого составляет пять миллиардов рублей.