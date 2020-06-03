Усть-Катавкские лифты заговорят голосом Гагарина

Предприятие завершило сертификацию новых устройств.

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Лифты Усть-Катавского вагоностроительного завода заговорят голосом Гагарина. Знаменитое «Поехали!» будет приветствовать пассажиров во всех новых устройствах. УКВЗ, входящий в структуру «Роскосмоса», завершил сертификацию лифтов нового производства, заявили в пресс-службе завода.



«Новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина „Поехали!“. Лифт также оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов. Во время движения в нем играет музыка»,— отметили в пресс-службе УКВЗ.

Усть-Катавский вагоностроительный завод рассчитывает уже до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц. К 2025 компания планирует делать их до 5 тысяч в год. Предприятие планирует продавать их во все регионы России в простой и люксовой комплектациях.

Отметим, что помимо лифтов Усть-Катавский завод намеревается производить скоростные железнодорожные платформы для перевозки грузов. Представители компании подчеркнули, что развитие новых направлений на предприятии началось с реорганизации и перехода в структуру АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», отвечающего за диверсификацию и продвижение гражданской продукции предприятий «Роскосмоса».