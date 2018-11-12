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/ Ушел из жизни начальник Челябинского автомобильного училища

Ушел из жизни начальник Челябинского автомобильного училища

Соболезнования родным выразило областного правительство.
сегодня в 12:10
  |  Общество

В Челябинске простятся с Анатолием Жежерой, бывшим начальником Челябинского высшего военного автомобильного училища. Он ушел из жизни 11 ноября.

Соболезнования в связи с кончиной Жежеры выразило правительство Челябинской области и губернатор Борис Дубровский. Все отметили преданность своему делу Анатолия Жежеры, добросовестность в труде и беззаветное служение Родине.

Анатолий Иванович возглавил ЧВВАКИУ в непростое для страны время и приложил все усилия, чтобы в переломный момент сохранить и преумножить военную мощь России, отлаженную систему подготовки военно-инженерных кадров. В этот период в коллектив училища влилось немало офицеров с боевым опытом, была усилена практическая подготовка курсантов. Выпускники тех лет успешно служат сегодня в рядах Вооруженных Сил России, отстаивая честь и безопасность страны на близких и дальних рубежах. Имя Анатолия Ивановича Жежеры навсегда останется в памяти южноуральцев. Это был человек, руководитель и офицер с большой буквы, которого воспитала эпоха. Светлая и вечная память! — говорится в обращении к родственникам скончавшегося.

Прощание с Анатолием Жежерой состоится 13 ноября с 12:00 до 13:00. Родные, близкие, друзья, сослуживцы и ученики могут почтить память в Старом учебном корпусе Центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Омского автобронетанкового институт (Свердловский проспект, 28Б).

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