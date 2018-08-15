/ Автор книг про крокодила Гену и дядю Федора умер на 81-м году жизни

Эдуард Успенский скончался в своем доме в Подмосковье.

Накануне стало известно о кончине детского писателя Эдуарда Успенского. Ему было 80 лет. Он ушел из жизни после продолжительной болезни, ранее медики обнаружили злокачественное образование.

К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы. — передает ТАСС слова дочери писателя Ирины.

Известно, что вечером 14 августа писателю стало плохо в частном доме в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы. Именно там он проживал в последние годы.

Многие поколения выросли на его книгах. Эдуард Успенский получил признание читателей после выхода в свет рассказов «Антошка», «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и других.