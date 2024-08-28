Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа

Другое название праздника — Богородичная Пасха

Сегодня, 28 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых важнейших церковных праздников. Им завершается строгий Успенский пост, который длился две недели. Каковы история, смысл и традиции праздника — читайте в нашем материале.

История и смысл праздника

После вознесения Христа Мария, Матерь Божия, проводила много времени с ближайшими учениками Иисуса. Однажды она отправилась на Елеонскую гору, чтобы помолиться. В какой-то момент ей явился архангел Гавриил — тот самый, который когда-то сообщил ей, что она родит Сына Божьего, — и сказал, что через три дня ее земная жизнь закончится и Христос заберет ее в свои небесные обители. В подтверждение своих слов он вручил ей райскую финиковую ветвь.

Так и случилось: три дня спустя Матерь Божия по-тихому умерла, как бы уснула. Апостолы похоронили ее в гробнице в Гефсимании. На церемонии присутствовали все апостолы, кроме Фомы. Через три дня он пришел к гробнице и попросил отвалить камень, чтобы в последний раз увидеть Богородицу. Его просьбу выполнили, но ничего, кроме плащаницы, Фома там не нашел. В тот же день Мария предстала перед апостолами в окружении ангелов и сообщила, что она теперь всегда будет их «молитвенницею перед Богом».

Кстати, слово «успение» в переводе с церковнославянского означает «погружение в сон». Таким образом, в праздник Успения верующие отмечают не смерть Богородицы, а ее переход от земной жизни к вечной райской. Господь воскресил ее через три дня после смерти и забрал в небесное царство. Поэтому Успение еще называют Богородичной Пасхой.

Традиции праздника

В канун Успения в храмах совершается всенощное бдение с выносом и погребением плащаницы. В челябинском кафедральном соборе Рождества Христова службу накануне провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Плащаницу — образ Божией Матери, лежащей во гробе, — вынесли из алтаря и установили в центре собора. После славословия с ней прошел крестный ход. Затем плащаницу вернули в храм и символически «положили в гроб».

В сам праздник проходит Божественная литургия, во время которой священники облачаются в праздничные голубые одежды. Прихожане молятся о здоровье своих близких и приносят на освящение урожай.

Успенский пост в этот день завершается, на стол можно ставить любые блюда. Тем, кто придерживался строго монашеского устава, следует выходить из поста постепенно и не налегать на тяжелую пищу. Также священнослужители не рекомендуют отмечать праздник с размахом.

Народные традиции и приметы

На Руси в этот день завершали полевые работы и устраивали помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбы. Считалось, что образовавшийся в этот день союз будет крепким, так как его благословила сама Богородица. А еще праздник Успения считали началом бабьего лета.

По погоде после праздника наши предки смотрели, какими будут осень и зима. Если после Успения начинались заморозки, значит, осень будет долгой, а зима наступит поздно. А еще наши предки верили, что какой будет погода на Успение, таким будет и весь сентябрь.