/ ИТ-бизнесмены из США расскажут челябинцам о секретах успешного стартапа

Зарубежные спикеры откликнулись на приглашение ЮУрГУ.

День информатики празднует Россия 4 декабря. В честь праздника кафедра Информационных технологий в экономике ЮУрГУ организовала выездную школу для специалистов. Участниками стали студенты кафедры, выпускники, преподаватели и учащиеся смежных специальностей. Они показали свои работы на конкурсе ИТ-проектов, длившемся два дня.

Здесь можно в неформальной обстановке повстречаться с выпускниками и преподавателями нашей кафедры. Здесь можно познакомиться непосредственно с руководителями предприятий, которые заинтересованы в будущих творческих сотрудниках. Здесь можно найти самую лучшую производственную практику и подработку на время учебы. — рассказали организаторы о целях мероприятия.

Для настоящих асов вскоре пройдет мероприятие более высокого уровня — «Стартап-вечер: опыт США и России». Участники поймут, как создать свой стартап, какая команда нужна для этого. Расскажут об этом не только местные предприниматели, добившиеся успеха в ИТ-сфере, но и зарубежные гости. Мероприятие состоится 14 декабря в 17:00.

Организатором является кафедра Информационных технологий в экономике ЮУрГУ.