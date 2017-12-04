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/ ИТ-бизнесмены из США расскажут челябинцам о секретах успешного стартапа

ИТ-бизнесмены из США расскажут челябинцам о секретах успешного стартапа

Зарубежные спикеры откликнулись на приглашение ЮУрГУ.
сегодня в 17:27
  |  Общество

День информатики празднует Россия 4 декабря. В честь праздника кафедра Информационных технологий в экономике ЮУрГУ организовала выездную школу для специалистов. Участниками стали студенты кафедры, выпускники, преподаватели и учащиеся смежных специальностей. Они показали свои работы на конкурсе ИТ-проектов, длившемся два дня.

Здесь можно в неформальной обстановке повстречаться с выпускниками и преподавателями нашей кафедры. Здесь можно познакомиться непосредственно с руководителями предприятий, которые заинтересованы в будущих творческих сотрудниках. Здесь можно найти самую лучшую производственную практику и подработку на время учебы. — рассказали организаторы о целях мероприятия.

Для настоящих асов вскоре пройдет мероприятие более высокого уровня — «Стартап-вечер: опыт США и России». Участники поймут, как создать свой стартап, какая команда нужна для этого. Расскажут об этом не только местные предприниматели, добившиеся успеха в ИТ-сфере, но и зарубежные гости. Мероприятие состоится 14 декабря в 17:00.  

Организатором является кафедра Информационных технологий в экономике ЮУрГУ.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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