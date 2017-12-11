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/ Завершился конкурс для школьников «Мой первый бизнес»

Завершился конкурс для школьников «Мой первый бизнес»

Проект собрал 400 000 участников со всей России.
сегодня в 10:21
  |  Общество

2 000 финалистов основного этапа Конкурса получили персональные сертификаты на участие в 31 образовательном бизнес-лагере, которые прошли в 28 городах России в формате увлекательнои бизнес-игры. По результатам данного этапа 100 лучших участников получили гранты на обучение на факультете бизнеса «Капитаны» РЭУ им Г. В. Плеханова.

Школьники под руководством студентов факультета бизнеса «Капитаны» научились предпринимательству в форме приключенческо-ролевой игры «Город 404: ЗАТО» (ЗАТО — закрытое административное территориальное образование). Все участники на 3 дня стали жителями этого Города, главной целью которых стало его обустройство. Каждый участник попробовал себя в роли предпринимателя, развивающего свое предприятие, инфраструктуру района, и города в целом. Каждый район города участвовал в соревнованиях, основанных на умении ребят проявлять себя в деятельности. Ребята получили знания по основам выживания, первой помощи, криптографии, сценической речи, сценического движения. Вся деятельность в рамках бизнес игры ориентирована на командный результат, здесь нет понятия индивидуального соперничества, что позволило ребятам в условиях кратковременного лагеря достичь командного эффекта. Студенты факультета бизнеса «Капитаны» не только провели бизнес-игру со школьниками, но и дали различные мастер-классы по предпринимательству и рассказали истории о уже существующих своих бизнес-проектах.

Первый этап Всероссийского конкурса «Мои первыи бизнес» проходил с 14 октября по 14 ноября в интерактивном формате на специальном портале в Интернете www.kapitany.ru. В рамках Конкурса были отобраны лучшие проекты по следующим тематическим номинациям: «Интернет-инициативы», «Блоги и влоги учащеися молодежи», «Инновации и инновационное предпринимательство», «Do it yourself» / «Сделаи своими руками», «Music Production». Наставниками школьников стали их кумиры, говорящие с ними на одном языке — ведущие представители россиискои блог сферы: Мария Веи, Николаи Соболев, Клава Кока, Ян Топлес, Вилсаком, которые на мероприятии по подведению итогов первого этапа лично назвали победителеи.

Более 400 000 участников, около 100 миллионов просмотров видеороликов, полмиллиона участников группы в социальной сети Вконтакте, 10 000 разыгранных призов и более двух тысяч призов, распределенных жюри конкурса — таковы результаты самого масштабного конкурса бизнес-идей среди молодежи.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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