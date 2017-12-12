/ Социально-экономическое развитие Челябинской области отметили многомиллионной субсидией

Регион вошел в число лучших субъектов РФ по этому показателю.

Ежегодно федеральное правительство выбирает 40 лучших регионов, которые активно развиваются в социальной и экономических сферах. В этом году анализировали результаты 2016 года. Челябинская область хорошо показала себя, и стала одним из 40 субъектов, получивших субсидию за успехи в выполнении социально-экономических программ. Размер выплаты — 233 миллиона рублей. Увеличение доходов региональной казны — планомерная работа, которую поручил выполнить губернатор Борис Дубрвоский.

Поступления в областной бюджет увеличиваются, причем большую часть этих средств регион зарабатывает самостоятельно в виде налоговых и неналоговых доходов. Размер дефицита снижается. Так, в прошлом году вместо планируемых первоначально 8,7 миллиарда рублей дефицит составил 166 миллионов рублей и был полностью покрыт за счет собственных ресурсов. — прокомментировал Борис Дубровский.



Напомним, что в 2016 году регион также показал себя с наилучшей стороны в вопросе использования налоговых полномочий, обеспечив себе место в ТОП-15 рейтинга аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.