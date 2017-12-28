/ Перед праздниками сотрудники региональной полиции перешли на усиленный режим работы

Меры приняты после теракта в Санкт-Петербурге

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Меры безопасности усилены в торгово-развлекательных комплексах города, вокзалах и аэропорту. Особое внимание уделяют досмотру автотранспорта и граждан. Руководители ТРК проинформированы о действиях по обеспечению безопасности. Кроме того, сотрудниками полиции осуществлены проверки более 2000 мест пребывания мигрантов. Среди них: места временного проживания, строительные площадки, предприятия сферы услуг и рынки.

По результатам проверок 239 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, 5 из них подвергнуты административному аресту, в отношении 13 решается вопрос о выдворении за пределы Российской Федерации. Иностранные граждане дактилоскопированы и поставлены на учет. — рассказали сайту «Первый областной» сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области

Кроме этого, на въездах-выездах в областной центр Госавтоинспекцией УМВД России по г. Челябинску усилен надзор за дорожным движением дополнительными нарядами дорожно-патрульной службы, которые в круглосуточном режиме осуществляют проверку транспорта.

Мероприятия по предотвращению террористических угроз, помимо полицейских, осуществляют кинологические службы, ЧОПовцы, народные дружинники и казаки. Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности продолжатся до конца новогодних праздников.