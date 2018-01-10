/ 18-летнего еманжелинца осудили за пинок инспектора по голове

Молодого человека отправили в колонию на 2 года.

18-летний житель Еманжелинска осужден за нанесение травм инспектору ГИБДД на трассе Челябинск-Троицк. Молодой человек ударил его ногой по голове, пока сотрудник Госавтоинспекции разнимал дерущихся у придорожного кафе «Георгий». В результате полицейский получил сотрясение мозга.

Еткульский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя города Еманжелинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре региона.

С учетом мнения государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

