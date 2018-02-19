/ Трехдневные выходные ждут южноуральцев на 23 февраля

Роструд напомнил порядок работы и отдыха в праздник.

Государственный праздник — День защитника Отечества — сулит южноуральцам короткую рабочую неделю и длинные выходные. 23 февраля в 2018 году приходится на пятницу, и этот день становится выходным. Следующие за этим днем суббота и воскресенье остаются выходными.



В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества, и праздничный нерабочий день приходится на пятницу. Таким образом, россиян ожидают трехдневные выходные — 23, 24 и 25 февраля. — сказал заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

Также в ведомстве напомнили о сокращенном рабочем дне, предшествующем 23 февраля. В четверг, 22 февраля, время работы должно быть сокращено на час.

