/ Борис Дубровский направил деньги на восстановление домов в Катав-Ивановске

Будут отреставрированы жилые дома и учреждения, пострадавшие во время землетрясения.

На реставрацию жилых домов и социальных учреждений в городе Катав-Ивановск выделены средства из областного бюджета. Борис Дубровский направил дотацию более 4 миллионов рублей на восстановление повреждений от землетрясения.

5 сентября в Катав-Ивановске, после сейсмической активности магнитудой 5,5 по шкале Рихтера, получили повреждения жилые дома и несколько учреждений культуры. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил место происшествия и после осмотра распорядился о том, что людям необходимо помочь.

Этот вид восстановительных ремонтов не относится к работам капитального характера, то есть их нельзя выполнить в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поэтому деньги Катав-Ивановскому муниципальному району направляются из областного бюджета в виде дотаций. Кроме того, средства на восстановление получат пять учреждений культуры, которые и до землетрясения нуждались в реконструкции, так как ранее вообще не получали денег на капремонт из областного бюджета. Теперь их восстановят. — прокомментировал Борис Дубровский.

1,5 миллиона рублей получат жители на ремонт домов и еще 2 миллиона 660 тысяч рублей будут выделены на ремонт учреждений культуры.