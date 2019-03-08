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/ С начала года на территории Челябинской области зафиксировано 8 землетрясений

С начала года на территории Челябинской области зафиксировано 8 землетрясений

Об этом сообщили в «Уральском отделении РАН».
сегодня в 15:36
  |  Общество

Слабые сейсмические активности до 4 баллов продолжают фиксироваться в Катав-Ивановском районе. Об этом свидетельствуют данные Геофизической лаборатории-обсерватории «Арти», счетчики которой ученые установили в эпицентре прошлого землетрясения, произошедшего в сентябре прошлого года. Информация была опубликована на сайте «Уральского отделения РАН». 

- Так в ноябре-декабре 2018 г. в районе было зарегистрировано 5 событий с магнитудой md=1.7-1.9, и одно ощутимое событие с магнитудой 3.3 произошло 15 ноября. В январе-феврале зарегистрировано 8 событий с магнитудой md=1.7-1.9 и одно более сильное событие с магнитудой свыше 2.0 произошло 21 февраля. Отмечена постепенная миграция эпицентров  очагов событий к северу примерно на 30-50 км от эпицентров ощутимых землетрясений, произошедших 5 сентября 2018 г. Можно предположить, что там формируется новый очаг слабой сейсмической активности, где возможно ожидать события с магнитудой до 4. - сообщают специалисты лаборатории. 

Только с начала 2019 года артефакт зарегистрировал 8 землетрясений на территории Южного Урала. Однако, как говорят ученые, сейсмические явления не имеют разрушительной силы, хотя вероятность почувствовать подземные толчки все же есть.

Подробнее о том, какие данные зафиксировали сейсмологи, и чего стоит ожидать южноуральцам от новых толчков, смотрите сегодня, в 21:30 в программе «Итоги. Время Новостей» на телеканале ОТВ.

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