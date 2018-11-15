/ Эксперт прокомментировал землетрясение в Катав-Ивановске

Толчки могут продолжаться еще какое-то время.

По словам заведующего лабораторией природной и техногенной сейсмичности Шулакова Дениса, беспокоиться о происходящих толчках жителям Катав-Ивановска не стоит. Явление называется «афтершок», обозначает оно повторный сейсмический толчок, который идет после первого. Он обязательно будет менее интенсивным.

Когда закончатся повторные толчки — пока неизвестно. На Урале не было таких землетрясений, но по опыту в других регионах, можно сказать, что они могут продолжаться месяцы и даже годы. Не стоит этого пугаться, каждый последующий толчок будет слабее предыдущего. — рассказывает Шулаков Денис.

Сейчас в Катав-Ивановске все спокойно, разрушений и пострадавших нет. При первом землетрясении некоторые жилые дома пострадали. Сейчас вопрос о их восстановлении решается.

Губернатор Челябинской области подписал распоряжение о том, чтобы выделить средства из бюджета на восстановление жилых домов. — отметил Валерий Алексеевич Устинов, замминистра Общественной безопасности.