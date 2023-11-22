Уроженка Челябинской области бежала из Палестины с двумя сыновьями

Их эвакуировали сначала в Подмосковье, затем отправили на Южный Урал, где семье придется начинать жизнь с нуля

Уроженка Саткинского района Светлана Гайфулина вернулась на родину из Палестины спустя 26 лет. Вместе с двумя сыновьями она бежала от войны, чтобы начать жизнь с нуля. В этом им взялось помочь Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия», передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Сегодня гуманитарную помощь семье беженцев передал депутат южноуральского парламента Алексей Денисенко. В коробках в основном теплые вещи: сыновья Светланы бывали в России только летом, поэтому пока не знакомы с уральскими морозами.

«Был запрос на теплую одежду и обувь, мы откликнулись, собрали то, что пригодится на первое время. Дальше будем думать, чем еще сможем помочь. Думаю, это будут прежде всего организационные моменты. Светлана говорит, что планирует остаться здесь, на Урале, поэтому нужна помощь с работой, жильем, включением в повседневную полноценную жизнь»,— прокомментировал Алексей Денисенко.

Светлана Идваровна подтверждает: возвращаться им некуда — дом почти наверняка уже разбомбили, а все, что у них есть, — это вещи, в которых они выбежали из квартиры.

«Хотим остаться здесь, начать учить русский язык — сыновья почти не знают его. Конечно, понимаем, что придется адаптироваться, привыкать, — кроме погоды здесь другое все: и менталитет, и обычаи. Но люди — хорошие. И еще я хочу от всего сердца поблагодарить президента Владимира Путина, МИД, сотрудников МЧС, которые вытащили нас из пекла. Мы последний месяц жили в постоянном страхе. Нет слов — благодарность очень большая»,— говорит она.

В реготделении «Единой России» пообещали семью не бросать и помогать в социализации.