Челябинские туристы улетели в Израиль в день начала конфликта на Ближнем Востоке

Сейчас в стране, по предварительным данным, находятся не более 100 россиян

В субботу, 7 октября, палестинская радикальная группировка ХАМАС (признана террористической организацией в США и ЕС) начала обстрелы Израиля из сектора Газа. Как рассказала информагентству «Первое областное» менеджер компании «Витрина путешествий» Юлия Комолова, в этот день в Израиль вылетели челябинские туристы. Сейчас решается вопрос об их возвращении в Россию.



Двое туристов приобрели путевку в Челябинске. Они улетели в Тель-Авив в день начала конфликта между Израилем и Палестиной — 7 октября.

«Сейчас они находятся в Иерусалиме. Мы пытаемся решить вопрос, чтобы они обратно вылетели (в Россию. — Прим. автора) на этой неделе. Отправила запросы в авиакомпанию „Азимут“, на какой ближайший рейс их можно посадить», — рассказала Юлия Комолова.

Мы также связались с туристическими агентствами «Вита Трэвел» и ООО Турбюро «Спутник». Их представители сообщили, что их туристов там нет.

«Туры были, но пользовались популярностью слабо, потому что ценники своеобразные. Чаще всего туда ездили к родственникам», — сообщил гендиректор туристической компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

По его словам, сейчас в аэропорту Тель-Авива есть проблемы с вылетами. Большинство рейсов могут задерживаться. Сейчас все туроператоры думают о том, как вывезти российских туристов из Израиля. Ассоциация туроператоров (АТОР) передала заявление МИДа Израиля о том, что аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион работает штатно, отправляет и принимает рейсы. Как сообщает «Фонтанка», 9 октября возле воздушной гавани упала ракета, выпущенная из сектора Газа. Представитель аэропорта заявил, что это не повлияло на работу авиагавани.

По данным Минэкономразвития РФ со ссылкой на информацию ассоциации «Турпомощь», в Израиле находятся не более 100 российских туристов. Ведомство рекомендовало гражданам, особенно находящимся на юге страны, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

Помимо этого, Минэкономразвития России рекомендовало россиянам пока воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам — приостановить продажу турпутевок и отдельных туристских услуг до нормализации обстановки.

«Напоминаем, что в соответствии со статьями 10, 14 Закона № 132-ФЗ и статьей 451 Гражданского кодекса РФ в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — обратили внимание в ведомстве.

На 9 часов утра 9 октября у посольства России в Израиле не было информации о пострадавших или пропавших без вести россиянах.

По данным армии Израиля, на государство было выпущено более 3 тысяч ракетных ударов. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Число погибших превысило 700 человек. О том, что сейчас происходит в Израиле, мы подробно писали здесь.

