Роспотребнадзор поможет челябинцам вернуть деньги за купленные путевки в Израиль

Ведомство будет помогать составлять исковые заявления в случае нарушения прав потребителей

Туристы из Челябинской области, купившие путевки в Израиль, вправе расторгнуть договор и вернуть деньги. В случае нарушения прав потребителей Роспотребнадзор готов оказать помощь при составлении претензий и исковых заявлений. Об этом сообщает сайт ведомства.



В субботу, 7 октября, палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы Израиля из сектора Газа. Минэкономразвития России в связи с обострением конфликта рекомендовало россиянам пока воздержаться от поездок на Ближний Восток.

Роспотребнадзор напомнил, что туристы вправе в судебном порядке расторгнуть договор о реализации туристского продукта или его изменения в случае, если в стране временного пребывания возникла угроза безопасности жизни и здоровья.

«В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — сказали в Роспотребнадзоре РФ.

Ведомство уточнило: туристы должны знать, что сообщение уполномоченного органа государственной власти о наличии угрозы безопасности жизни и здоровью в другой стране является очевидным ухудшением условий путешествия, указанных в договоре. В связи с тем россияне вправе потребовать изменения или расторжения договора, в том числе в досудебном порядке.

Территориальным органам ведомства поручили подробно консультировать туристов, помогать им в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

Напомним, в день обострения конфликта в Израиль прилетели двое челябинских туристов. Они в ожидании своего рейса пока остаются на Ближнем Востоке. 7 октября на фестивале Natural Party во время атаки палестинской группировки ХАМАС погиб уроженец Златоуста.