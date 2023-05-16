Редкую икону привезли в челябинский монастырь из Палестины

Где можно увидеть образ

В челябинский Одигитриевский женский монастырь из палестинского города Наблус привезли редкую икону, на которой изображен Христос, беседующий с самарянкой. Образ со Святой Земли в монастырский храм привезла игуменья Евсевия, которая посетила Наблус во время паломнической поездки, сообщили в пресс-службе челябинской епархии.

Во время поездки паломников отвезли в город Наблус, расположенный в исторической области Самария. Там им показали колодец, возле которого, по свидетельству евангелистов, Иисус Христос беседовал с самарянкой, и кувшин, который женщина держала в руках. По словам Евсевии, около колодца она увидела редкую икону с изображением Христа и самарянки, и она очень ей понравилась. Узнав об этом, игумен монастыря в Наблусе архимандрит Иустин решил передать икону Одигитриевскому женскому монастырю.

Привезенный редкий образ разместили в монастырском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».