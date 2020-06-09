"Удачный сезон" на ОТВ: садоводы могут выиграть полезные призы

Розыгрыш проведут среди зрителей «Зелёной передачи».

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Для одних, дача — это каждодневный труд: выращивание рассады, вскапывание грядок, посадка овощей, их подкормка и поливка, борьба с сорняками и вредителями.

Для других — это место отдыха с песнями, вкусными шашлыками и ароматным чаем с душистыми травами. Конкурс для садоводов «Удачный сезон» должен максимально удовлетворить потребности и тех, и других.

Маститые садоводы могут поделиться советами и хитростями с теми, кто только постигает азы садоводства, дать полезные подсказки новичкам. Умельцы могут похвастаться поделками для декорирования сада из подручных материалов, функциональными изобретениями, нужными в хозяйстве каждому садоводу. Ну, а творческие личности повеселить частушками или снять клип на песню в собственном исполнении и отправить креативные работы организаторам конкурса на электронную почту konkursOTV@yandex. ru.

Авторы самых интересных, новаторских, необычных, креативных конкурсных работ получат замечательные, а главное, нужные призы. Ведущая программы «Зеленая передача» — Светлана Налетова будет еженедельно знакомить телезрителей с работами участников, делиться советами и идеями, присланными на конкурс. Все в ваших руках! Пусть ваш дачный сезон будет УДАЧНЫМ!

Время выхода программы «Зеленая передача»:

ОТВ: вторник 20:00, среда — 14:30, четверг — 9:00, суббота — 10:00.

ОТР: понедельник — 18:35, вторник — 6:00, суббота — 8:00.