Третий месяц разыскивают без вести пропавшую женщину в Челябинске

Татьяна Котова приехала в город на заработки.

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Отдел полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску разыскивает жительницу Троицка, которая приехала в областную столицу на заработки из Троицкого района. Из дома Татьяна Котова ушла 1 марта 2020 года и по сей день о ней никаких вестей.

«Котова Татьяна Олеговна, 1982 г. р., приехала 27 февраля в город Челябинск из Троицкого района на заработки. 1 марта текущего года ушла с адреса ул. Молодогвардейцев, 66Б и до настоящего времени ее местонахождение не известно», — сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Челябинску.

Женщина невысокого роста (около 160 см), худощавого телосложения. Волосы у Татьяны русые, глаза каре-зеленые. В день исчезновения была одета в черное меховое пальто с капюшоном, такого же цвета джинсы и угги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией просят сообщить по телефонам отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску: 749-43-01, 02 либо 8-908-040-68-68.