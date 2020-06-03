Уроженец Магнитогорска рассказал о протестах и беспорядках в Нью-Йорке

Роман Махмутов вживую видел митинги и акции в поддержку Джорджа Флойда.

Послушать 00:00

Магнитогорец Роман Махмутов, переехавший с Южного Урала в США рассказал, как живёт Нью-Йорк во времена протестов и беспорядков, связанных со смертью Джорджа Флойда. Уроженец Челябинской области признался, что стал свидетелем не только акций протеста, но и мародёрства и даже на короткий момент стал одним из защитников магазина от вандалов.



Волна протестов и беспорядков накрыла Америку после 25 мая. Именно в этот день в Миннеаполисе, штат Миннесота, при задержании сотрудниками полиции погиб Джордж Флойд. Его заподозрили в использовании поддельного чека на 20 долларов. Остроту ситуации добавило то, что погибший — афроамериканец, а арестовывавшие его сотрудники полиции применили насилие. Один из них прижал лежащему на земле лицом вниз Флойду коленом шею и держал его в таком положении 8 минут и 46 секунд. Инцидент снимали несколько очевидцев, на видео слышно, как погибший несколько раз говорил «Я не могу дышать».





После инцидента по США проходит волна протестов. Люди высказывают своё недовольство действиями полиции, обвиняя стражей правопорядка и власти в расовой нетерпимости, а также призывают к толерантности. В определённый момент мирные протесты стали перетекать в столкновения с представителями закона, а затем начались беспорядки. Как утверждает Роман Махмутов, условно людей можно поделить на несколько групп — это сами протестующие и мародёры или как их называют «лутеры» (по аналогии с английским словом loot — «Добыча»).

«Обстановка такая, что днем простые люди выходят на мирный митинг с лозунгами против расизма и за расовую солидарность. Это законно, и митинги происходят регулярно на разные темы. Но вместе с ними выходят толпы молодежи, которым просто нужен предлог помародерствовать и пограбить под шумок. Днем в спальных районах обстановка обычная, вообще никаких изменений. Если выйти в центр, то везде витрины забраны фанерой. На площадях в центре есть небольшие группы митингующих. С наступлением сумерек митингующие расходятся и остаются анархисты»,— поделился с «Первым областным» житель Нью-Йорка Роман Махмутов.

По словам мужчины, даже конкретному человеку ночью мало что угрожает, поскольку мародёрам проще разграбить магазин, чем вступать в конфликт с живым человеком. При этом в соотношении на 100 митингующих может приходится 1 анархист. При этом митингующие так же используют слоган «No violence» или «Нет насилию». Есть среди граждан и те, кто помогает полиции защищать город от вандалов. Как рассказал Роман Махмутов, он сам ненадолго стал невольным защитником.

«Мы шли по улице и увидели толпу, которая собралась бомбить витрину. Мы начали записывать их на видео, они кинули в нас бутылку с водой, но от витрины ушли»,— поделился Роман.





Магнитогорец живёт в США почти 5 лет. Роман Махмутов признался, что за это время видел много протестов на разные политические темы, однако впервые митинги доводят до таких последствий. При этом, по словам мужчины, в Нью-Йорке по отношению к государству нет какой-либо агрессии. Сам южноуралец считает, что сейчас у жителей США есть несколько причин на подобное поведение.

«Люди каждый вечер в 7 часов хлопали на улицах в поддержку медиков, полиции, сотрудников транспорта. Также люди получают щедрые пособия по безработице, и у некоторых они выше зарплаты. Но карантин явно добавил психоза в происходящее, и, уверен, многие вышли на митинг, просто чтобы почувствовать себя среди людей. Мародеры грабят не потому что им жить не на что, а потому что они в принципе нашли повод где им это может сойти с рук»,— отметил Роман Махмутов.

До истории со смертью Джорджа Флойда главной темой для Нью-Йорка был коронавирус. «Большое яблоко» стало одним из центров заражения не только в США, но и в мире. Сейчас же ковидная повестка отошла на второй план, а от неё остались лишь некоторые атрибуты, отмечает Роман Махмутов.

«Да про вирус никто не вспоминает уже, но абсолютно все на митинге в масках. В хирургических масках — простые митингующие, а „отморозки“ в балаклавах. Нью-Йорк должен был перейти к 1-й фазе открытия после локдауна через неделю, поэтому тут обстановка уже не такая тяжелая, и людям надоело сидеть без дела», — рассказал житель Нью-Йорка.





Смерть Джорджа Флойда вызвала резонанс не только в американском обществе. В социальных сетях люди из разных стран оставляют сообщения с хештэгом #BlackLivesMatter и призывают обратить внимание на проблемы расизма и полицейского произвола. Дошли митинги и до других стран. Один из них прошёл накануне в Париже.

