Уровень безработицы Челябинской области за два месяца снизился почти в 1,5 раза

Данные озвучил губернатор Алексей Текслер

В сентябре число безработных в Челябинской области превышало 92 тысячи человек. С окончанием действия мер дополнительной поддержки их количество снизилось до 68 тысяч. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Тема безработицы в контексте пандемии крайне актуальна. К началу пандемии у нас было порядка 23 тысяч безработных. На пике, в сентябре, у нас было порядка 92 тысяч официально зарегистрированных безработных. Это связано с несколькими аспектами: государство увеличило выплаты по безработице. Этим воспользовалось большое количество людей, которые продолжали работать на «серой» занятости. В данный момент за два месяца мы ушли с 92 тысяч безработных на 68 тысяч», — сообщил Алексей Текслер.

По словам Алексея Текслера, в регионе увеличилось количество вакансий. Сейчас на рынке труда более 33 тысяч свободных рабочих мест. В этом году управление по труду и занятости трудоустроило более 45 тысяч человек.