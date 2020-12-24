В Челябинской области заменят министров строительства и спорта

О грядущих отставках Виктора Тупикина и Леонида Одера объявил губернатор региона Алексей Текслер

Министры строительства и спорта Челябинской области Виктор Тупикин и Леонид Одер покинут свои посты, также уйдет в отставку первый заместитель министра дорожного строительства и транспорта Алексей Филиппов. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Будут изменения в Минспорта и Минтрансе региона. Будет ротация министра строительства, Виктор Тупикин уйдет со своего поста и Леонид Одер (министр спорта) тоже. Это плановая работа, мы перезагрузим эти подразделения. Что касается Минтранса, то для работы по новой транспортной схеме начнутся в 2021 году большие подвижки, мы перезагрузим и этот блок», — подчеркнул губернатор.