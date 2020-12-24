Пресс-конференция Алексея Текслера по итогам 2020 года. Текстовая трансляция

Губернатор ответит на вопросы СМИ и жителей региона

На этом пресс-конференция Алексея Текслера завершена. Спасибо, что следили за ней вместе с нами!

Завершающее слово от Алексея Текслера:

«Да, год непростой, но мы его прожили все вместе. Считаю, у нас произошла определенная консолидация Но пандемия никуда не делась и я прошу всех быть острожными, внимательными к близкими. Мы поборем пандемия, но нужно продолжать соблюдать все меры и правила и ни в коем случае не расслаблять. Все зависит лично от нас. Всех прошу провести новогодние праздники в семейном формате, быть рядом друг с другом и помогать друг другу. Желаю всем здоровья в новом году и уверен, что он будет лучше этого»

17:18 — Вопрос: каково руководить регионом в условиях пандемии? Чего ждете от будущего года?



«Мне нравится жить и работать в непростых ситуациях. Мобилизация настраивает на более интенсивную работу, Если говорить про ковидную историю: было заметно, как кто-то вовлекается сразу, а кто-то просто теряется в это обстановке. Такой управленческий стресс позволил обратить внимание на команду, которая вокруг. Это полезное с управленческой точки зрения время, и я лично переживаю каждую историю. Стараюсь настроить себя и коллег, чтобы не расслаблялись. С теми, кто эффективно реагирует на вызов я готов идти в разведку. Для меня это трудное, но интересное время. Личная оценка - мы движемся не без проблем, но тут важна реакция на них. надеюсь, нам удается это делать но лучше оценивать чуть позже»

17:12 — Вопрос от «Первого областного»: какие инвестиционные проекты самые перспективные в 2021 году?

«Базовая отрасль - промышленная. Все проекты модернизации, которые есть - инновационные достаточно емкие. Даже металлургия - не просто металлургия. Все наши предприятия деверсифицированы до выпуска готовой продукции. Та же Магнитка выпускает металл и закрывает потребность всего нашего автомобилестроения. У нас делаются современные рельсы для высокоскоростных магистралей. Все, что связано с софтом, для нас тоже важно. Система "Умный город" - тоже чистая диверсификация»

«У нас есть потенциал. Он должен работать и развиваться на нашей территории. В этом стоит и моя задача как губернатора, и власти»

17:11 — Вопрос издания «Челябинский обзор»: намерен ли Алексей Текслер привиться от коронавируса? Надо ли будет отрабатывать 26 декабря за 31?

«Нет, не надо, я категорически против. Выходной - это выходной. Я объявил, отрабатывать не нужно. Что касается прививки: скажу откровенно, наши врачи уговаривают сделать прививку. Если хотите, не могу сделать это по этическим причинам. Я должен быть вместе со всеми. Сегодня мы прививаем только тех, кто в группе риска. Я не отношусь ни к врачам, ни к учителям, ни к полицейским»

17:06 — Снова вопрос от жителя, который занимается сельским хозяйством: из-за засухи многие остались у разбитого корыта и без поддержки. Есть ли надежда на помощь правительства.



«300 000 гектаров из 2 миллионов пострадали от засухи. Мы подготовили обращение в федеральный центр по оказания помощи, не получили ее, выделяли собственную помощь, в первую очередь - для животноводческих предприятий. Три миллиарда поддержки сельского хозяйства мы реализовали, но проблема осталась, мы не смогли получить поддержку. Федерация настаивает на необходимости страхования этого бизнеса, а у нас этой системой никто не пользуется. Мы наращиваем поддержку малого бизнеса, запускаем агростартапы и будем эту работу продолжать»

17:02 — Вновь вопрос, на этот раз от жителей Ленинского района Челябинска: челябинка, живущая в ветхоаварийном доме рассказывает свою историю и просит обратить внимание на проблему.

«Проблема ветхоаварийного жилья - одна из самых серьезных регионе. Мы реализуем федеральную программу и в течение нескольких лет ее закроем. По этому дому дам поручение разобраться. Надо уточнить, признан ли он ветхоаварийным после 2017 года, а здесь по закону четкая очередность. Дам поручение, обязательно разберемся. Что касается руин - это одна из проблем, когда дом расселяют, разрушают, а до благоустройства руки доходят позже. Это плохо, попрошу город обратить внимание на этот момент»

16:59 — Вопрос от радио «Business FM Челябинск»: в какие сроки планируется рассчитаться с долгами и возможен ли вариант секвестора?

«Наша кредитная история и состояние госдолга позволяет за оптимальные параметры привлекать государственный долг. Мы внимательно смотрим на долговую нагрузку, у нас минимальный государственный долг»

16:55 — Вопрос про стадион «Темп» в Копейске и выполнение аукционов: выиграет тот, кто предложил меньшую сумму. Что делать с аукционами и как повлиять на вопрос?

«Система несовершенна, в свое время государство, выбирая между процедурами, определило критерий цены как самый важный. Абсолютно несовершенная система, мы это много обсуждали и на федеральном уровне. Я согласен с тем, как этот вопрос звучит, но мы должны пройти определенный путь. Есть проектно-сметная документация, иногда подрядчик в половину сбрасывает стоимость. Понятно, что он ничего не сделает. Хочется всем объектами в регионе гордится, а не как с объектами типа "Уральской молнии". Государство движется в сторону конкурса, а это более сложный процесс»

16:50 — Почему в регионе не заботятся об обычных пешеходов? Почему не убираются тротуары? Кто в муниципалитетах должен отвечать за их нормальное состояние и когда они перестанут быть полосой препятствий?

«Проблема есть, С точки зрения ответственности: есть правила благоустройства. Если речь об улице, то примыкающий тротуар - зона ответственности муниципалитета. Если к подъездам, то это зона управляющих компаний. С точки зрения ответственности вопросов нет, это вопрос организации работ, где-то она организована плоха. По итогам встречи с главами вопрос обсудим, думаю надо организовать общественный контроль. Весь следующий год посвятим серьезной работой с тротуарами. Это вопрос муниципального уровня управления, их прямой функционал. Более того, масса мест, где вообще тротуаров нет. В райцентрах есть такая проблема. Тротуар - это безопасность»

16:47 — Вопрос от родителей детей с редким генетическим заболеванием. Дети не могут есть белковую пищу, им нужна специальная еда. Южноуральцы просят губернатора помочь в выдаче необходимых продуктов.

«Я знаю, что оказывается определенная помощь таким летками взрослым. Но, как я понимаю, речь идет именно о продуктах. Я тему записал, разберусь с ней. Видимо те программы, которые реализуются, их недостаточно. Я ей займусь лично»



16:43 — Следующая тема: благоустройство. В Сатке при содействии региона началась реконструкция парка. Обозначьте перспективы развития. Второй вопрос: отсутствие детского сада в одном из поселков. Можно ли рассчитывать на финансирование?

«Начну со школы, это совмещенный с детсадом объект. Решение принято. В течение полутора лет этот объект будет построен. Что касается парка, проект участвовал в конкурсе малых городов и не выиграл. У нас есть практика, что проекты, которые доходят до финала, но не выигрывают все равно финансируются. Это проект мы реализуем до конца. Сатка - муниципалитет, который очень активно занимается благоустройством. Это один из лучших малых городов в нашем регионе»

16:41 — Вопрос про футбол: несмотря на пандемия он жив, Миасское «Торпедо» сделало золотой дубль и завоевали право на повышение в классе. Есть два необходимых условия. Будет ли продолжено развитие миасского футбола?

«Я встречался с болельщиками, инспектировал ледовую арены и зашел на стадион. Болельщики задавали похожие вопросы. Клуб - это не только команда, важно - создать условие для болельщиков и спортсменов. Команда - молодцы, мы будем оказывать необходимую поддержку и увеличим финансирование. Миасс болеет за "Торпедо". Желаю им спортивных успехов»

16:37 — Следующая тема: мусорный полигон в Челябинске. Есть риск большой проблемы. Как сейчас продвигается решение вопроса?

«У вас пессимистическая оценка того, что происходит. Мы систематизировали работу, утвердили новую схему. У Полетаево есть разрешения до 2024 года, появилось три линии мусоросортировки, работа там ведется со всеми разрешениями. В 2021 году она будет продолжена. У Полетаево ограниченный ресурс и расширять его до бесконечности мы не будем. Работа продолжится, но дальше мы смотрим, чтобы убрать полигон подальше от города. В рамках территориальной схемы определен населенный пункт Чешма. Там будет современный полигон со стопроцентной сортировкой»

16:33 — Вопрос из Верхнего Уфалея: вы уже упоминали возрождение города. Будете ли вы содействовать продлению статуса ТОСЭР? Какой эффект дала работа ТОСЭР в регионе в 2020 году?

«Что касается ТОСЭР: у нас их пять, Верхний Уфалей один из них. Статус ТОСЭР действует там до 2026 года. Он был принципиален потому что если решение принимается в течение первых трех лет, то действуют максимальные льготы. Рад, что удалось в это окно войти. С десяток проектов начали реализовываться только за счет статуса ТОСЭР в Верхнем Уфалее. В общем и целом они есть и в других территориях. Там тоже реализуются проекты. Но не скажу, что меня удовлетворяет работа по инвесторам. Процесс идет, но вопросы по количеству и качеству проектов остаются»

16:31 — Вопрос от жителей Южноуральска: уже больше года они воюют с администрацией. В цирковой студии больше года назад сорвалась девочка, с тех пор начались проблемы и конфликт с властями. Родители просят встречи с главой региона.

«Я эту проблемы не знаю, я обязательно ее решу. Дети должны заниматься своим любимым направлением. Сегодня же дам необходимые поручения. Так понимаю, была трагедия с ребенком. Обеспечить безопасность детей - самое главное»

16:26 — Вопрос про экологию: жители не доверяют текущим данным? Будет ли в новой системе мониторинга возможность верификации?

«Экология для меня - ключевой приоритет в деятельности как для губернатора. Каждый вопрос переживаю как личную задачу и лично разговариваю с каждыми предприятиями, от которых зависит экологическое благополучие. Уверен, что мы, благодаря принимаемым мерам, улучшим ситуацию в регионе. Тема объективности данных, сами предприятия дают эту информацию. Мы идем раньше национального проекта. Я его открою уже завтра. Должно быть единое понимаем, какую задачу мы решаем. Новая система заработает и на карте Челябинска модно будет увидеть ситуацию. Более того, ставится задача делать прогноз ситуации по ряду параметров. Самое главное - мы сможем определять источник проблемы»

16:23 — Ваше самое сложное решение по ковиду?

«Вся ситуация была новой. Никто не ожидал, что такое будет, хотя мне за месяц было понятно, что нужно будет принимать какое-то решение. Не выделю отдельную меру, каждую обсуждали очень подробно. Отмечу вопрос с пропусками. Мы разработали и даже презентовали систему, но так и не ввели. Считаю, что в этом нет потребности. Я каждый день проводил брифинги, чтобы доносить все до людей напрямую. Был серьезный локдаун. Важно, что мы не закрыли базовые отрасли»

16:16 — Опять вопрос про коррупцию: создается много фондов, в том числе и фонд спорта. Как будет контролироваться частота расходов и зачем фонды нужны? Тот же «Трактор» раньше получал напрямую? И есть ли вопросы по набережной?

«Создание фонда спорта- движение к чистоте и прозрачности. Раньше через муниципалитет финансировались команды. Деньги могли перечислить сразу, а потребность возникнуть в конце года. Потом разбираешься и не найдешь крайнего. Что касается фонда - это вопрос абсолютной прозрачности средств. Волейбольный "Метар" вообще частная лавочка куда давали бюджетные деньги. Тут разбираешься и крайних нет, почему так происходит много цепочек и не с кого спросить, теперь будет»

«Набережная - вопиющий случай. Меня эта ситуация возмутила. Я приезжал в начале осени, ругался, в итоге имеем недостроенный объект. В первую очередь это вина подрядчика. По мэрии были отдельный вопросы к сопряженным объектом, но они никак не влияли. Решение такое: расторгать контракт. Это ключевой объект, планировали закрыть его в этом году, но будем переносить на следующий. Там нет ничего сложного, это не космический корабль сделать»

Ведущий отметил хорошую игру «Трактора» в этом году, на что Алексей Текслер заявил: «Я бы отметил и "Трактор" и "Металлург". Обе команды бьются за плей-офф, Я этим годом удовлетворен более, чем прошлым.



16:10 — Есть ли у вас рецепт изменения ситуации с коррупцией? Вы неднократно устраивали разносы чиновникам, есть ли какой-то алгоритм, кому дать шанс, а кому - нет?

«Что касается коррупции: все более- менее громкие решения после моего прихода, так или иначе были связаны с проверками. Даже один нерадивый чиновник дискредитирует всю систему власти. Особенно, когда речь идет о системе здравоохранения. Были отдельные факты, расследование продолжается. Мы помогаем решать эти проблемы и будем делать это дальше. По чиновникам: ситуации разные. Иногда видишь, что все исправляется. Надо каждый раз давать людям шанс. Я всегда очень чуток к просьбам муниципалитетов. Больше всего вопросов: здравоохранение, дороги, газификация, ветхоаварийное жилье»

16:08 — На каком этапе проверка по Карабашу?

«Она организована. Надо признать, там не очень оптимальная схема, что создает большую нагрузку. Платежи в Карабаше были снижены до порядка 10%. Понятно, что запрос на снижение гораздо более высокий. Там надо заниматься совершенствованием этой системы. Плохо, что туда вложили средства, плюс неэффективная схема и все требует больших расходов на содержание. Цена ошибки приводит к таким моментам»

16:05 — Вопрос про обращение жителей в Инстаграм и новый ЦУР.

«Я даже иногда сам в директ отвечают, не все верят. Это важное направление. ЦУР - проектный офис, откуда идут по обращениям по всем каналам. Сейчас мы приняли решение и будем создавать сиитуационно-аналитический центр. Это центр не только с точки зрения обращений, но и для своевременной реакции. Основная задача: аналитика массива данных для принятия эффективных решений»

15:56 — Вопрос про инвестиции: каким будет инвестиционный процесс в 2021 году? Отдельно: о судьбе ТЭЦ-2 в Челябинске. Как продвигается ее перевод с угля на газ?

«Вы правы, тема инвестиций - ключевая. Инвестиции крупных компаний продолжаются. Я внес определенную лепту, когда мы подписали соглашение по экологии, это тоже инвестиции, десятки миллиардов рублей. Эти мероприятия реализуются в настоящий момент. В Магнитке был завершен ремонт новой доменной печи. Современная металлургическое производство достаточно инновационно. Стан 2 500 - современнейшее производство и наш ЮУрГУ помогает эти проекту реализовывать»



Также Алексей Текслер говорит про Верхний Уфалей. Губернатор отмечает, что на территории появилось новое жилье, а одно инвестиционное решение потянуло за собой другое. Глава региона считает, что это пример возрождения территории.

«Промышленные предприятия - часть вопроса, Если мы хотим двигаться дальше, то основной потенциал - это инвестиции. Каждый четвертый сегодня занят в сфере малого и среднего бизнеса. Самое главное - создаешь городское пространство, приходит бизнес и территория оживает»

15:51 — Каким вы видите развитие магнитогорской агломерации? Хотелось бы узнать ваше видение.

«Вопрос развития агломерации крайне важен. Во многом рост экономического потенциала обеспечивается ими. У нас несколько агломераций: Челябинская, Горный Урал, Магнитогорская. У меня к Магнитогорску особое отношение - этой территории уделялось меньшее внимание, чем она заслуживала, это же касается и Челябинска. Мы уже кое что сделали для магнитогорской агломерации: та же "Ласточка" способствовала развитию. Мы выделили деньги на развитие дорог. Некоторые улицы строятся заново. Мы уделяем этому много времени, Магнитогорск - центр притяженья районов, которые рядом и Башкирии. Рассчитываем, что Магнитогорск будет межрегиональной агломерацией. Будем уделять внимание и необходимое бюджетное финансирование. В общем и целом я вижу динамику и удовлетворен этой работой»

15:49 — Вопрос про кадровый резерв: планируется ли сокращение чиновников?

«Первое, что я сделал - проанализировал вакансии и подрезал вакансии чиновников в регионе. Количество госслужащих на одного жителя - меньше единицы. Среди всех в УрФО мы по этому показателю лучшие. Я этим занялся сразу, когда приехал в регион. Не могу сказать, что у нас много чиновников. У коллег колоссальный объем работы. задача - повышение качества управления. Не так просто найти толкового человека, это большая проблема. Этот вопрос - для меня более важная и более актуальная задача. Мы планируем быть лидерами в этом вопросе»

15:43 — Вопрос про синие паки с поручениями: как вы оценивает работу над ними? Какие территории самые проблемные?

«Синие папки - перечень вопросов от жителей. Система налажена, не все вопросы можно решить сразу, но они попадают в сферу контроля. Я продолжаю поездки, на днях буду в Карабаше. Постоянное присутствие в муниципалитетах будет продолжено. У каждой территории свой проблемный профиль, например газификация или ветхоаварийное жилье. Мы в два раза перевыполняем федеральную программу, идем быстрее и получаем финансирование, которое должны были получить в 2022 году. Номер один по ветхому жилью - Копейск. Где-то не хватает школ, больниц. Во всех территориях есть чем заниматься, но я бы не хотел составлять какой-либо рейтинг»

15:37 — Как вы оцениваете темпы развития общественного транспорта?

«Хотелось бы, чтобы они были более активные, проблема застарела и не только в Челябинске, хотя здесь вызывает особые эмоции на фоне горящих ПАЗиков. Тема общественного транспорта в отдельных городах вызывала большие вопросы. Более-менее нормально этот вопрос решался только в Магнитогорске. где муниципалитет приобретал трамваи за свой счет. Ее надо было решать системно. Первый шаг: по моему поручению была разработана агломерационная схема по Челябинску, которая включила Копейск и Сосновский район. Это важно, Копейск - город спутник, есть потребность сквозных маршрутов и с одним билетом доехать до места. Единый проездной на сквозной проезд, безналичный расчет - это все учитывается. Я рассчитывал на федеральные деньги и говорил на эту тему вчера в Москве. тем не менее, мы выделяем ресурсы, помогаем Челябинску и Магнитогорску. Новые трамваи появились в Златоусте, в Миассе - троллейбусы. Эту работу мы обязательно продолжим в следующем году. С федеральным финансированием мы сделаем это быстрее.»

15:31 — Вопрос по возможному созданию экотехнопарка в Челябинске: что сейчас с проектом?

«Тема ТКО крайне актуальна. В течение нескольких лет государство реализует реформу. Мы актуализировали территориальную схему, в первой было огромное количество неточностей. Стоит задача минимизировать количество мусора, который захороняется. Степень утилизации - от 3% до 7%. Процент сортировки в среднем 15%. Мы ставим задачу в 100%. Есть сложности, потому что мы ставим задачу, чтобы тарифы не росли выше чем на уровень инфляции, но для регоператоров это бизнес. Поэтому это балансирование - основная задача, иначе мы не готовы и никогда не пойдем на увеличение тарифов для населения. У нас есть понимание, где будут новые сортировки, мы определились, где будет новый полигон, который будет принимать отходы. Мы приняли закон о раздельном сборе мусора, две территории попали в него и мы будем его расширять. Этому вопросу мы уделяем значительное внимание»

15:27 — Каким вы видите 2021 год?

«Следующий год будет непростым, это очевидно. Что касается бюджета: здесь все более-менее понятно. Мы определились для себя сохранить параметры областного бюджета. Нам нужно сохранить все наши обязательства. Мы пошли на рост дефицита, 208 миллиардов расходов, 186 - доходов. Если подумать, какой будет следующий год: он будет связан с борьбой с пандемией. Надеюсь мы его окончательно решим. Следующий год будет под флагом развития здравоохранения. Магистральное направление - здравоохранение. Второе - мы рассчитываем на восстановление экономики. Мы сохранили все направления социальных выплат, все региональные выплаты будут проиндексированы, сохраняются все федеральные. Будем поддерживать наших жителей. Социальная забота - тоже один из приоритетов следующего года. Он будет сложный, но надо закатать рукава и работать»

15:23 — Вопрос от жительницы поселка Саргазы: у нас на весь поселок много многоквартирных домов, но нет централизованной канализации. Из-за этого периодически случаются потопы, Это заметно в праздники. Топит первые этажи, практически по щиколотку. От лица жильцов прошу нам помочь. Это невыносимо, помогите нам.

«Я дам поручение отправить комиссию, посмотреть ситуацию. Думаю, ситуация такая же как и везде, есть возможности. Заявится, подготовить документацию, возьму на личный контроль, чтобы это произошло. Ситуация, скорее всего, происходит из-за муниципалитета. Управленческий маховик не провернулся. Завтра же отправлю туда комиссию, мне доложат, возьму на личный контроль»

15:19 — Вопрос по теме недостроев саммитов ШОС и БРИКС: расскажите подробнее про конгресс-холл? Кто инвестор? Планируется ли размещение других объектов? Второй недострой: конгресс-холл «Таганай» на Труда? Достойный ли это объект для Челябинска?

«"Таганай" - абсолютно частный объект. Конгресс-холлом он стал как переходный. инвестор подвел нас, к нему было больше всего вопросов от оргкомитета. Стройка там продолжается, объект в том виде, который есть, будет достроен и займет какую-то нишу в культурной жизни региона, Хотя повторюсь, у меня много вопросов к инвестору. Что касается объекта на Миассе: я не хочу раскрывать все карты. Это начальная стадия. Сейчас идут предпроектные работы, мы конфигурируем это пространство, не буду раскрывать все карты»

15:10 — Пандемия обнажила проблемы здравоохранения. Узких специалистов в маленьких городах нет от слова «совсем». Как вы оцениваете итоги многолетней оптимизации? Может анонсируете строительство новых больниц? Второй вопрос: будет ли продлен режим ограничений?

«Режим у нас бессрочный, мы продлеваем его исключительно в логике возможности людей категории 65+ получать больничные листы., считаем, что они сбалансированы. Как будет ситуация развиваться: нам нужно пройти новогодние праздники. Семейный формат, необходимость поберечь себя, лично у меня есть тревожность за этот процесс. 20% резервных коек мы сохраняем. Еще раз прошу жителей очень внимательно отнестись к своему здоровью в период праздников»

«Я негативно оценил оптимизацию медицины в регионе. Выяснилось, что средства, которые направлялись на здравоохранения были ниже модельного бюджета минфина, а это минимальный уровень. Первое, что я сделал - поставил этот вопрос на первое место. Мы вернулись на нормальный уровень и продолжаем эту работу. Со следующего года начинается программа модернизации первичного звена. Плюс мы будем строить ряд крупных объектов , таких как многофункциональная больница в Магнитогорске. Все корпуса крупных больниц там с 30-х годов, Это уже прошлый век, надо строить новую больницу. Практика показала, что у нас стоить очередь врачей, они хотят работать в таких объектах. Медицина - приоритет номер один. Ковидное время показало, что это крайне важно. Острейшая проблема - кадры, не только у нас, но и по всей стране. Надеюсь, пандемия поняла престиж профессии врачей. Мягко говоря, не все, кто заканчивал медицинский вуз, пошли работать в здравоохранение»

15:07 — Не пора ли вернуть прямые выборы мэров?

«Процесс, который есть сейчас - это выборы. Депутатов избирают прямым голосованием жители и это не лакированный процесс. За последние полтора года произошла существенная ротация глав муниципалитетов. В этом году прошло 22 избирательных кампании и 11 новых глав муниципалитетов Челябинской области. За полтора года смена - 30%. Процесс активный и это правильно. По прямым выборам: это не панацея. Уверен, мы к этому придем, но тем не менее, масса примеров, когда избирались популисты и наоборот. Вопрос в качестве управления, чтобы человек отвечал на запросы общества. Я для себя вижу задачу - повышение качества управления. Это то, на чем следует сосредоточится»

15:01 — Два вопроса: про конгресс-холл: есть ли планы вернуть деньги и взыскать их с тех, кто принимал решение? Второй: можно ли считать нынешний состав правительства уже сформированной командой? Стоит ли ждать новых лиц?

«В центре города недостроенный объект - никуда не годится. Есть понимание, что на его месте будет. Мы определили для себя, что объект должен носить культурную и социальную функцию. Хотим сделать современный концертный зал, с хорошей акустикой. Второе - дворец торжеств. В Челябинске такого объекта нет, маленькие ЗАГСы. Люди хотят праздника и этого не хватает. Такое решение принято. Основная идея - тот фундамент, который там есть вовлечь в новый объект, чтобы ничего не перестраивать»

«По кадровой политике: это процесс постоянный. В этом году порядка 20 человек уровня министров и заместителей было отротировано. Это серьезная ротация и мы не будем останавливаться. Это живой процесс. Принято решение, у нас будут изменения в министерстве строительства, спорта и транспорта региона. В Первом случае будет ротация министра строительства, Виктор Тупикин уйдет с поста и министр спорта Леонид Одер тоже. Это плановая работа, мы перезагрузим работу. Что касается минтранса, там первый зам уйдет и для работы по новой транспортной схеме принято решение перезагрузить этот блок»

14:58 — Ленинградский мост закрыли на реконструкцию. Вопрос: в следующем году сохранят ли темпы ремонта и когда достроят Ленинградский мост?

«Есть объекты, по которым приходилось подключаться лично, чтобы все ускорить. Рад, что их запустили, По Ленинградскому мосту: это "история с бородой". Давно назрела необходимость, Рад, что удалось договориться о выделении софинансирования. По нему все происходит правильно, уже есть подтверждение о выделении финансирования на следующий год. Будет расширена дорожная часть моста. Нормативный срок - конец 2022 года, но я поставил задачу завершить его за год, в два раза быстрее. Это можно сделать при правильной организации работы»

14:58 — Каким губернатор видит участие в выборах в Госдуму?

«Я планирую возглавить список»

14:54 — Вопрос от жителей Копейска: Говорят, минстрой области препятствует строительству недостроя. Жители объясняют ситуацию и просят помочь в ситуации без привлечения федеральных денег.

«Странная ситуация. Основная задача - найти возможность решить проблему людей. Поручаю минстрою не только заниматься юридическими моментами, надо понять, почему минстрой против решения застройщиков. Я в этом обязательно разберусь. Сам лично поставлю этот вопрос на контроль, тем боллее если это иключительно организационно-правовой вопрос»



14:49 — Вопрос от ОТВ: Роботизация ведет к безопасному производству. Но не приведет ли она к росту безработицы? Какова ситуация на рынке труда?

«На начало года было порядка 23 000 официальных безработных, то на пике было порядка 92 000. Несколько аспектов: государство резко увеличило выплаты по безработицы. Мы подняли их почти до 15 000 рублей, плюс государство платило по 3 000 рублей безработным на каждого ребенка. Большое количество людей пришло на биржу труда продолжая работать. С сентября пакет был сокращен и часть, связана именно с этим. С 92 000 мы за два месяца ушли до 62 000. С другой стороны6 увеличилось количество вакансий. Есть куда прийти на работы. Рынок труда живой, он есть, мы активно в этом направлении работаем, рассматриваем новые программы. Мы пошли на ряд новых мер, таких как сопровождение выпускников вузов. Это всегда риск, всем же надо опыт. Мы помогаем оплачивать МРОТ, а дальше - человек трудоустраивается. Плюс, мы через соцконтракт будем вовлекать порядка 400 человек в трудовой процесс. Будет отдельная программа открытия нового бизнеса, там порядка 500 человек, Будем давать 200 000 рублей на эти цели. Учитывая рост экономики, надеюсь, в следующем году выйти на докризисный уровень безработицы»

14:46 — Возможна ли на региональном уровне поддержка общепита?

«Этот сектор наиболее непростой. мы не закрыли общепит, он работает с ограничениями по времени. Они понятны, связаны с тем, что мы рассчитываем, что новогодние пройдут в семейном режиме. Этот сектор работает. Это высокий сезон, потери были и будут, к сожалению. Здесь работают меры поддержки, о которых говорил. Расчеты убытков - сложная история. Практически нигде такой механизм не заработал, это нюансы, с которыми мы сталкиваемся. Самая главная мера поддержки - что этот бизнес в принципе продолжает работать. Мы исходим из того, что все, что касается новых форм привлечения в бизнес»



14:39 — Будут ли ужесточатся ограничения?

«Слово "меры" звучит достаточно активно. Мы помогали активно бизнесу. При ограничениях такая помощь пострадавшим отраслям была необходима. Важно, что основная мера, которая была - разумный подход к ограничениям. В первый локдаун мы не остановили промышленность, у нас все наши базовые отрасли были тем фильтром по борьбе с коронавирусом, который положительно повлиял на ситуацию. Если бы люди сидели дома не факт, что было бы лучше. Был ряд отраслей, которые пострадали, мы о них знаем, для таких предприятий и вводились различные меры поддержки. На круг, порядка 35 миллиардов государство направило на поддержку бизнеса, мы сохранили минимум 170 000 рабочих мест. В регионе мы ввели льготу, обнулили патенты до одного рубля и ряд других мер, которые в общем и целом позволили достойно поддержать наш бизнес. Из ограничений страдает только сектор развлечений, причем, если говорить о государственной сфере, то все учреждения работают с меньшей загрузкой. В Культуре резко сократилось количество вакансий. Я считаю, государство активно включилось в помощь пострадавшим отраслям. По следующему году: главная мера - проведение кадастровой уточняющей оценки земель в регионе и снизили ее на 30%. На такой же объем снизится оплата на землю. Мы на более низких уровнях оставляем платежи за упрощенную систему налогооблажения. Будем помогать бизнесу, это крайне важно. То, что сделало государство, относительно поддержки жителей — это беспрецедентно. Масса мер, которые реализовало государство. Это позволило поддержать семьи, у которых есть дети, эти меры, которыми власть может гордится.»

14:37 — Как вы оцениваете ситуацию по коронавирусу.

«Как стабильную. Она достаточно стабильна, Если говорить про госпитализации, их количество опустилось до пиковых значений октября-ноября. Сейчас течение болезни протекает в легкой форме, что позволяет фактически дома лечить наших жителей. Мы развернули бесплатную выдачу лекарств на амбулаторном звене, это важно. Сейчас создан запас чтобы не было проблем в праздничные дни. Медицина точно справляется, мы уже перешагнули за резерв 20% свободного коечного фонда и обсуждаем возвращение некоторых ковидных госпиталей в плановый формат»



«Пока вакцинируем группы риска. Рассчитываем, что количество вакцин позволит перейти к общей вакцинации».

14:34 — Первый вопрос губернатору от ведущих: Вы недавно вернулись с Госсовета. Две резонансные темы: удвоенные выплаты и выходной 31 декабря? Прокомментируете?

«Сегодня я подписал указ об объявлении 31 декабря праздничным днем. Так что, наши жители, вместе со всей страной смогут спокойно провести предновогодний день»

«Что касается выплат: есть обычная ситуация, когда все, кто работают на выходные и праздничные получают выплаты. Но они были предусмотрены в однократном размере. Президент принял решение и мы обязательно их удвоим»

Алексей Текслер в студии. Пресс-конференция начинается.

В студии — последние приготовления. Уже совсем скоро мы услышим вопросы со всех муниципалитетов региона. Охват тем на пресс-конференции губернатора — от пандемии и социальной политики до спорта и промышленности.



Добрый день всем читателям 1obl.ru! Сегодня, 24 декабря пройдет пресс-конференция Алексея Текслера. На мероприятии глава региона озвучит итоги года и ответит на самые актуальные вопросы. Само событие пройдет в онлайн-формате, а сайт «Первый областной» проведет его текстовую трансляцию.