Алексей Текслер: «Мы сохранили минимум 170 тысяч рабочих мест благодаря поддержке бизнеса»

Губернатор Челябинской области рассказал о том, как регион помогал предприятиям в пандемию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал разумный подход региональных властей к ограничительным мерам главным инструментом по поддержке экономики во время пандемии коронавируса. Заявление он сделал на пресс-конференции.

«Порядка 35 млрд рублей правительство направило на поддержку бизнеса. Мы сохранили минимум 170 тыс. рабочих мест благодаря этой поддержке. Можно вспомнить и кредиты под нулевую ставку для сохранения занятости, кредиты под 2% с последующим списанием при сохранении занятости, гранты в размере МРОТ для малого бизнеса на компенсацию выплаты зарплат. В регионе мы ввели льготы по упрощенной системе налогообложения, обнулили патенты до одного рубля», — отметил Алексей Текслер.

Уровень закрытости экономики во время введения режима самоизоляции в Челябинской области достигал максимальной отметки в 12%. При этом в среднем по стране он оценивался в 30%. В следующем году на 30% снизится оплата по земельному налогу из-за пересмотра кадастровой стоимости участков. Также существенно расширена сфера применения системы патентного налогообложения. Сейчас из-за ограничительных мер в большей степени страдает сектор развлечений и общепита, подчеркнул Алексей Текслер.

«Мы не закрыли общепит, он работает с ограничениями по времени. Ограничения связаны с тем, что мы рассчитываем: новогодние праздники пройдут в семейном кругу. Понятно, что Новый год — высокий сезон для этого сектора, потери были и будут. Но мы существенно снизили налоговую нагрузку, продолжим это в следующем году. Расчет убытков — очень сложная история, нигде такого действенного механизма нет. Это те моменты, с которыми мы сталкиваемся», — отметил Алексей Текслер.

Общий объем поддержки позволяет помочь развлекательным заведениям и общепиту, говорит губернатор. Область не пошла по пути других регионов и не закрыла отрасль в условиях пандемии, поэтому в ближайшее время можно ждать восстановления этой сферы.