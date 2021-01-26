Собирают роботов вместо табуреток: уроки труда в Челябинске перенесли в технопарк

Три школы города отказались от занятий в старых мастерских



В Челябинске ученики трех школ посещают уроки труда в технопарке «Кванториум». Там школьники изучают программу «3D-моделирование, прототипирование и макетирование». Мальчики занимаются в хайтек-цехе, где создают изделия на новейшем оборудовании, девочки осваивают промышленный дизайн. Программа обучения рассчитана на учеников 6–8 классов.

«Мир меняется быстро, и очень важно дать школьникам актуальные знания. В Челябинской области самое современное оборудование собрано в „Кванториуме“. Вместо уроков в старых школьных лабораториях мы предлагаем уроки в современном технопарке. Важно, что дети будут делать проект целиком, как раньше делали табуретку на уроке», — комментирует нововведение директор регионального центра технического творчества, куратор сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.

Ребята в восторге от того, что на уроках могут попробовать себя в новой роли. Ученица образовательного центра № 1 Алина Коваль хочет стать аниматором и режиссером.

«Уроки лучше в тысячу раз, чем в школе. В будущем я планирую рисовать анимационные фильмы, хочу создать свою команду. Это большой шанс потренироваться, раньше я никогда не рисовала на графических планшетах, только на бумаге», — делится эмоциями с корреспондентом медиахолдинга «Первый областной» Алина Коваль.

Сейчас уроки технологии в «Кванториуме» посещают ученики трех школ Челябинска: образовательного центра № 1, СОШ № 104, лицея № 100. Еще семь школ планируют присоединиться к образовательному проекту.

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