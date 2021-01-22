Подать заявление в первый класс челябинцы впервые могут по почте

Как еще в Челябинске записать ребенка в школу

Приемная кампания в первый класс в этом году стартует позже обычно — 1 апреля. Кроме того, подать заявление в первый класс родители впервые могут по почте. О такой возможности рассказала первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

«Родители могут отправить пакет документов в приемную комиссию школы „Почтой России“. Но письмо обязательно должно быть заказным и с уведомлением», — заявила чиновник.

Датой подачи заявления в школу считается дата, когда получено отправление.

Напомним, также родители могут подать заявление:

— на личном приеме в школе (график приема ищите на сайте школы);

— в электронном виде через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» и на Региональном портале государственных услуг Челябинской области.

Также с этого года в России появилась новая категория льготников. Школа обязана зачислять в первый класс тех детей, чьи старшие братья и сестры уже учатся в этой образовательной организации. В связи с этим в Челябинске могут изменить списки жилых домов, закрепленных за конкретной школой.