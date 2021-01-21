Из-за льготников в школах Челябинска может не хватить мест для детей «по прописке»

Что предпримут власти: в городе обещают перекроить списки жилых домов, закрепленных за учебными заведениями

Этой осенью в школах Челябинской области ждут рекордное число первоклашек. Сесть за парты должны 45,5 тысячи детей.«Это пиковое значение последних лет. В следующем году мы ждем спад — детей будет меньше. А этот год можно назвать самым плодородным», — заявила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.Между тем с этого года в России изменились правила приема в первые классы. Рассказываем, на что следует обратить внимание родителям будущих первоклассников.Прежде всего изменились сроки приема в школу.Заявления от детей «по прописке» ждут с 1 апреля по 30 июня. Раньше набор стартовал уже в феврале.Потом сотрудникам школы дадут недельку на подсчет оставшихся мест. А с 6 июля начнется набор детей на свободные места. Последний день приема заявлений — 5 сентября.С этого года дети из одной семьи, живущие по одному адресу, получили преимущественное право на зачисление в первый класс. Если в школе уже обучаются старшие братья и сестры, ребенка обязаны принять в то же учебное заведение несмотря на прописку. Заявления такие семьи подают в первую волну зачисления.Сейчас неясно, как много семей захотят вести первоклашек в ту школу, где учатся старшие братья и сестры.

«Еще в декабре мы начали мониторить ситуацию. Дали поручение директорам школ и руководителям детских садов провести опрос родителей. Опасения есть, потому что есть школы, которые могут до 40% мест закрыть детьми, чьи старшие братья и сестры учатся в этой образовательной организации», — говорит начальник отдела обеспечения общего образования Комитета по делам образования Челябинска Татьяна Мельникова.

«В этом году возможно перераспределение территорий. Когда будет опубликован распорядительный акт муниципалитета, мы рекомендуем родителям все-таки посмотреть, за какой школой закреплен их адрес»,

— добавляет Елена Коузова.

«Для этого нужно отправить в школу необходимый пакет документов заказным письмом с уведомлением. Датой подачи заявления в школу будет считаться та дата, когда педагоги получили письмо. Она указана в уведомлении, которое возвращается отправителю»,

— замечает Елена Коузова.



«У каждого заявления в электронной системе будут проставлены дата и время подачи. Это поможет определить первых в ситуациях, когда мест не хватает. Но родители должны дождаться ответа от электронной системы. После загрузки данных она сообщает номер вашей заявки. Если в течение нескольких минут номер не пришел, нужно подать заявление еще раз»,

— говорит министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

