«Это пиковое значение последних лет. В следующем году мы ждем спад — детей будет меньше. А этот год можно назвать самым плодородным», — заявила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.
Между тем с этого года в России изменились правила приема в первые классы. Рассказываем, на что следует обратить внимание родителям будущих первоклассников.
Сроки приема
Прежде всего изменились сроки приема в школу.
Заявления от детей «по прописке» ждут с 1 апреля по 30 июня. Раньше набор стартовал уже в феврале.
Потом сотрудникам школы дадут недельку на подсчет оставшихся мест. А с 6 июля начнется набор детей на свободные места. Последний день приема заявлений — 5 сентября.
Новая категория льготников
С этого года дети из одной семьи, живущие по одному адресу, получили преимущественное право на зачисление в первый класс. Если в школе уже обучаются старшие братья и сестры, ребенка обязаны принять в то же учебное заведение несмотря на прописку. Заявления такие семьи подают в первую волну зачисления.
Сейчас неясно, как много семей захотят вести первоклашек в ту школу, где учатся старшие братья и сестры.
«Еще в декабре мы начали мониторить ситуацию. Дали поручение директорам школ и руководителям детских садов провести опрос родителей. Опасения есть, потому что есть школы, которые могут до 40% мест закрыть детьми, чьи старшие братья и сестры учатся в этой образовательной организации», — говорит начальник отдела обеспечения общего образования Комитета по делам образования Челябинска Татьяна Мельникова.Из-за этого в городе могут перекроить список домов, закрепленных за школами.
«В этом году возможно перераспределение территорий. Когда будет опубликован распорядительный акт муниципалитета, мы рекомендуем родителям все-таки посмотреть, за какой школой закреплен их адрес», — добавляет Елена Коузова.
Свежие списки закрепенных домов появятся не позже 15 марта. Их опубликуют на сайтах муниципальных администраций и на сайтах школ.
Заявления разрешили подавать по почте
В этом году родителям впервые разрешили подавать заявление о зачислении в школу по почте.
«Для этого нужно отправить в школу необходимый пакет документов заказным письмом с уведомлением. Датой подачи заявления в школу будет считаться та дата, когда педагоги получили письмо. Она указана в уведомлении, которое возвращается отправителю», — замечает Елена Коузова.
Также родители могут подать заявление:
— на личном приеме в школе (график приема определяет само учебное заведение, его можно посмотреть на сайте);
— или в электронном виде через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» и на Региональном портале государственных услуг Челябинской области (в этом случае все равно нужно принести в школу оригиналы документов, иначе заявление аннулируют).
Сейчас на сайте edu-74.ru открыта тестовая подача заявлений в школу. 22 марта все заявки будут удалены. Кстати, участие в тестовой записи не дает преимуществ при зачислении в школу.
«У каждого заявления в электронной системе будут проставлены дата и время подачи. Это поможет определить первых в ситуациях, когда мест не хватает. Но родители должны дождаться ответа от электронной системы. После загрузки данных она сообщает номер вашей заявки. Если в течение нескольких минут номер не пришел, нужно подать заявление еще раз», — говорит министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.
Если мест не хватило
Если мест все-таки не хватило (а школа имеет право отказать в приеме, если вы опоздали и классы уже сформированы «под завязку»), следует обращаться в районное отделение Комитета по делам образования — там подберут ближайшую школу.
В первый класс непременно попадут все!