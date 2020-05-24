Ураза-байрам отмечают сегодня мусульмане Челябинской области

В этом году праздник проходит в необычном формате.

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Сегодня, 24 мая, мусульмане отмечают один из важных праздников — Ураза-байрам. Правда, из-за эпидемии коронавируса в этом году он проходит в особом режиме — онлайн. Сегодня утром главный муфтий УрФО Ринат хаджи-хазрат Раев уже поздравил мусульман с праздником из Соборной мечети, богослужение транслировал телеканал ОТВ.

«От имени регионального духовного правления мусульман Челябинской и Курганской областей и правоверных мусульман Уральского федерального округа сердечно поздравляю всех мусульман нашей страны и мира с наступлением одного из самых светлых наших праздников — Ураза-байрам. Мира вам, милости Всевышнего, его бесконечных благостей»,— поздравил мусульман во время проповеди Ринат хаджи-хазрат Раев.

Отметим, что поздравление прошло почти в пустой мечети: накануне муфтий обратился к верующим с просьбой отметить праздник в своих домах во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Глава Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в Instagram также поздравил всех мусульман с окончанием поста и началом большого праздника.

Ураза-байрам или Праздник разговения — один из самых главных исламских праздников, отмечаемых в честь окончания поста в месяц Рамадан. Обычно этот день мусульмане совершают праздничную молитву, готовят традиционные блюда и приглашают к праздничному столу своих соседей, родственников и друзей. А затем наносят ответные визиты. В этом году встречи с родственниками и друзьями пришлось отменить из-за коронавируса, а вместе с ними и утренний визит в мечеть. Однако мусульмане встречают праздник дома, со своими семьями, и знают, что даже вне храма их молитвы будут услышаны.