Мусульман Южного Урала призывают остаться дома в Курбан-байрам

Намазы и праздничные молитвы пройдут в онлайн-режиме.

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В этом году Курбан-байрам мусульмане будут отмечать, начиная с четверга, 31 июля, до вечера понедельника, 3 августа. В Челябинской области, в связи с эпидемиологической обстановкой, в мечетях будут действовать ограничения, находиться будет разрешено только религиозному персоналу.

Прихожанам рассказали, что все коллективные намазы, молитвы будут проводить только с помощью онлайн-трансляции. Поэтому лучше оставаться дома, беречь здоровье.

«И каждый пусть находится у себя дома, у телевизоров, со смартфонами. Проведите этот праздник в кругу своих родных и близких. Хотелось бы пожелать всем здоровья, счастья, благополучия», — поздравил главный муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи Хазрат Раев.

Праздничную прямую трансляцию все желающие могут посмотреть 31 июля в 7.00 на телеканалах ОТВ и ОТР, а также на сайте «Первый областной».