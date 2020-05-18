Провести дома праздник Ураза-байрам призвал мусульман главный муфтий УрФО

Ринат хаджи-хазрат Раев отметил, что служба будет доступна в онлайн формате.

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Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев призвал мусульман провести священный праздник Ураза-байрам, которым знаменуется окончание месяца Рамадан и поста, в своих домах. Он отметил, что в настоящее время самым важным остается сохранение здоровья и борьба с распространением коронавирусной инфекции.

«От имени регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей обращаемся к нашим правоверным мусульманам, братьям и сестрам, с призывом присоединиться к борьбе с эпидемией коронавируса. Как и в священный месяц Рамадан мы оставались в домах, соблюдали пост, выстаивали молитвы, также продолжим оставаться в домах в праздник Ураза-байрам», — попросил Ринат Раев.

Главный муфтий УрФО также отметил, что проповедь на Ураза-Байрам будет транслироваться на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv и в социальных сетях сайта «Первый областной» 24 мая 2020 года, в 7 часов утра. В мечетях в этот момент будут находиться и проводить религиозные обряды только священнослужители.

«Прихожане все молятся в домах, сохраняют свое здоровье, сохраняют здоровье близких. Хотелось бы еще обратиться, в священный месяц Рамадан у нас есть очистительные милостыни, которые платят те, кто не смог соблюсти пост в священный месяц Рамадан. Эту выплату также можно сделать дистанционно, информацию мы дополнительно сообщим в социальных сетях», — добавил муфтий УрФО.

В настоящее время оставаться дома необходимо для того, чтобы сдержать коронавирус, который продолжает буйствовать в Челябинской области. По данным на 18 мая инфекцией уже заразились 1 804 человека, более 20 умерли. Социальное дистанцирование поможет сократить распространение болезни и скорее выйти из режима ограничений.